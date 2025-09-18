Suscríbete a
ABC Cultural

palabras contadas

El balcón

Releyendo a Genet pensaba en la comodidad de quienes hoy tanto mandan. Operan desde algún balcón y alientan la agitación en nuestras calles

Otros textos del autor

Jean Genet (París, 1910-1986)
Jean Genet (París, 1910-1986)
Jesús García Calero

Jesús García Calero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Me gusta Jean Genet, autor de una verdadera rebelión, desde la literatura, contra la sociedad de su tiempo (y del nuestro, porque gravita sobre este vertedero de imposturas en el que caminamos y votamos). En su obra ‘El balcón’ descifra falsas identidades e ilusiones ... furtivas, juega con los arquetipos del poder y la voracidad de los poderosos, vampiros en busca del relato que les redima, que se ponen coturnos para parecer grandiosos. ¿Les suena? El balcón de la obra es el de un peculiar prostíbulo que permite a sus clientes imaginarse poderosos para ejercer sus fingimientos y perversiones con las prostitutas, convertidas en monturas para un falso general, pecadoras ante un disfraz de obispo...

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app