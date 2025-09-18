Me gusta Jean Genet, autor de una verdadera rebelión, desde la literatura, contra la sociedad de su tiempo (y del nuestro, porque gravita sobre este vertedero de imposturas en el que caminamos y votamos). En su obra ‘El balcón’ descifra falsas identidades e ilusiones ... furtivas, juega con los arquetipos del poder y la voracidad de los poderosos, vampiros en busca del relato que les redima, que se ponen coturnos para parecer grandiosos. ¿Les suena? El balcón de la obra es el de un peculiar prostíbulo que permite a sus clientes imaginarse poderosos para ejercer sus fingimientos y perversiones con las prostitutas, convertidas en monturas para un falso general, pecadoras ante un disfraz de obispo...

Pero el jefe de policía está insatisfecho porque los parroquianos nunca piden su uniforme para el recreo sexual. Algo tendrá que ver la revolución que hay en las calles, mientras resuena el lejano tableteo de disparos inútiles. Y releyendo a Genet pensaba en la comodidad de quienes hoy tanto mandan. Operan desde algún balcón y alientan la agitación en nuestras calles, como ocurrió con la Vuelta, para tapar sus vergüenzas. Policías heridos en nombre de causas insobornables, opiniones ¿incuestionables? en pantalla. Se pueden criticar los excesos en Gaza y desobedecer a estos nuevos mandarines. ¿No habrá un dramaturgo que ponga en pie esta obra de Genet con rimas de la actualidad, mentiras orquestadas, las ‘sobrinas’ colocadas con abuso de poder, y de fondo el prostíbulo, los disfraces y mordidas? No es como ‘1936’, pero...

