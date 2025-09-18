Suscríbete a
A estas alturas, la vida (XXI)

Cristina Fernández Cubas: «La muerte le pasa a todo el mundo, tampoco hay que ponerse paranoica»

Tras más de diez años de silencio, la gran maestra del cuento vuelve a las librerías con 'Lo que no se ve', un libro que podría resumir toda su obra

Lea aquí la crítica del libro

Cristina Fernández Cubas, en su mesa de trabajo
Cristina Fernández Cubas, en su mesa de trabajo
Bruno Pardo Porto

Bruno Pardo Porto

Cristina Fernández Cubas (Arenys de Mar, 1945) tiene los ojos claros y muy abiertos: es una mujer que cree en lo invisible. «Soy amplia», dirá luego, recordando los cuentos que escuchaba en las noches frías de su infancia, cuando era una niña que prefería las ... brujas a las hadas y el misterio era más grande todavía. Viste una camiseta a rayas negras y blancas, lleva un colgante rojo rubí, como las uñas de sus pies. Estudió en un bar que tenía una facultad de Derecho pegada, y de allí no tardó en irse a América en barco para explorar la libertad, que es un viaje sin billete de vuelta: eso era, al cabo. Luego estuvo en Egipto, pero esa es otra historia que tal vez sea de color rubí. Toda esa vida se le intuye en el mapa de su rostro. «El Derecho me vino bien para ordenar mi caos», explica. Y después: «Mi familia era original, por lo menos».

