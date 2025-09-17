Suscríbete a
'Auge y caída del conejo Bam', de Andrés Barba: de conejos y hombres

Narrativa

En su nueva novela, el escritor madrileño se sirve de un poderoso simbolismo para retratar el auge de los populismos en la sociedad contemporánea

Andrés Barba (Madrid, 1975)
Eva Cosculluela

Desde la tradición clásica hasta la literatura contemporánea, las fábulas han servido como un recurso privilegiado para describir la sociedad. Al desplazar los conflictos humanos hacia criaturas simbólicas, se logra una doble distancia: por un lado, se simplifican los comportamientos colectivos y se ... vuelven arquetípicos; por otro, se intensifica la capacidad crítica, pues el lector reconoce las tensiones, jerarquías y miedos de su propio mundo. La fábula es un modo de desnudar lo humano a través de lo alegórico.

