Suscríbete a
ABC Cultural

LA GRAPA

Muchita fe

Tras el humorismo, en la primera temporada de 'Poquita fe' sudaban las relaciones personales: qué significa la pareja, qué significa ser hijo...

Otros textos del autor

Fotograma de la serie televisiva 'Poquita fe'
Fotograma de la serie televisiva 'Poquita fe'
Edu Galán

Edu Galán

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A José Ramón (Raúl Cimas) y Berta (Esperanza Pedreño) se les acabó el chollo. No porque no trabajen: él, guardia de seguridad, ella, profesora. Porque se esfuerzan y no basta. No se merecen su bajo alquiler. La segunda temporada de 'Poquita fe', esa joya inenarrable ... de Movistar+, comienza de mudanza con Azcona, nivel subterráneo de Berlanga: con el vecino (Chani Martín) y Tinin (Eduardo Antuña). Sus creadores, Montero y Maidagán, consiguen lo imposible: hacernos más daño y más risa que en la primera temporada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app