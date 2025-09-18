Suscríbete a
CRÍTICA DE:

'El rugido de nuestro tiempo', de Carlos Granés: la soledad de las naciones condenadas

ENSAYO

El ensayista y antropólogo colombiano logra en su último trabajo, un deslumbrante retrato cultural y político del hemisferio hispano

Carlos Granés
Carlos Granés Tania Sieira
Jesús García Calero

Jesús García Calero

El ensayista Carlos Granés ha creado una perspectiva singular. Nadie ha sabido analizar mejor las interacciones —quizá más bien las aleaciones— de la cultura y la política en el mundo contemporáneo, en especial en el ámbito hispanoamericano.

Esos metales ya quedaron bien catalogados ... en ‘Delirio americano’, y apuntados en obras anteriores como ‘Salvajes de una nueva época’ o ‘El puño invisible’. Ahora publica ‘El rugido de nuestro tiempo’, un ensayo de eco orteguiano en el que late el presente, escrito al ritmo de las batallas culturales y los grandes acontecimientos políticos de los últimos años.

