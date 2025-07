Hacia donde nos guíen nuestros pasos

Andalucía

Lejos de las grandes instituciones que siempre merecerán una escapada y cuyas grandes muestras ya han sido reseñadas en estas mismas páginas (CAAC, Picasso-Málaga...), el verano cultural andaluz estaciona en su litoral. De oeste a este. En la Costa de la Luz, ... Tomás Cordero, perteneciente a la generación pictórica andaluza de los 80, exhibe 'Luz y línea de fractal' en la Sala José Caballero de Punta Umbría hasta mediados de agosto.

En la capital gaditana, Eva Armisen nos sorprenderá en el Castillo de Santa Catalina con 'Verano', que tiene su continuidad en la galería Benot y se extiende a los exteriores del Mercado Central. Ya en la Costa del Sol, en el impresionante Centro Mirador del Carmen de Estepona, desde ahora hasta diciembre permanecerá abierta 'Origen', antológica del escultor Juan Miguel Quiñones.

Mientras, en el Centro de Exposiciones de Benalmádena se podrán admirar los diseños de Ágatha Ruiz de la Prada. Si andan por la costa almeriense, el Museo del Realismo Español Contemporáneo (MUREC) nos ofrece dos extraordinarias exposiciones que no se pueden perder: 'Rosario de Velasco. Entre papeles y lienzos', y 'Virginia Bersabé. Una vez hablaste de permanencia'. Por Iván de la Torre Amerighi

Aragón

El Museo de Zaragoza sigue en obras, pero sus colecciones de arte asiático se despliegan en La Lonja (hasta el 13 de octubre). Arte indio, tailandés, chino, y sobre todo japonés. Para no perderse: los libros de Hokusai. También en Zaragoza, en el IAACC Pablo Serrano, un fotógrafo interesantísimo: Antonio Uriel.

En el CDAN de Huesca están los 'Jardines de papel' del gurú del paisajismo Gilles Clément (hasta noviembre), y en el Museo de Teruel, un diseñador gráfico español, Javier Jaén inaugura la semana próxima, fichaje de la NBA de lo suyo, el 'New Yorker'.

Siguiendo en sierras turolenses, en Rubielos de Mora (Museo Salvador Victoria), grabados de Joan Ponç (hasta finales de septiembre), y serigrafías de Sempere distribuidas entre Puertomingalvo y Mosqueruela. Y en Cretas, pueblo del Matarraña, sorprenden dos iniciativas de arte contemporáneo. El Solo Sculpture Trail, parque escultórico del proyecto Solo Houses, de Albarrán Bourdais, para pasear entre Boltanski y otros artistas imprescindibles, y la Fundación Germán López y Marián Sanz, con su colección de arte español de los 80 donde suman, este verano, una individual de Joaquim Chancho (hasta el 17 de agosto). Por Alejandro Ratia

Canarias

Este verano, Canarias cuenta con varias exposiciones imprescindibles. Tenerife se engalana con 'Rebeldía y disciplina', una ambiciosa colectiva que repiensa el Archipiélago desde el archivo y la colectividad, el primer proyecto de Sergio Rubira al frente del TEA como director artístico.

Gran Canaria no se queda atrás y presenta dos grandes muestras: 'Anthology', de Adam Pendleton en la Fundación Canaria para el Desarrollo de la Pintura, centrada en la identidad, la Historia y los sistemas de representación. Y, en segundo lugar y no menos importante, 'Encuentro Millares Sall' en CAAM, una mirada a los años 70 con una gran familia creadora, más allá del conocido Manolo Millares. Destacan las necesarias aportaciones indigenistas de Jane Millares o las caricaturas de Cho-Juaá, una figura clave del humorismo gráfico en las islas.

Finalmente, si viaja a Lanzarote, no puede perderse la primera exposición individual en Canarias de Jesús Madriñán en la Residencia Nautilus, el resultado de un año de trabajo en la isla analizando su identidad a través del turismo de masas y la migración, un proyecto realmente exquisito y necesario. Por Adonay Bermúdez

Cataluña

Agosto en Cataluña reúne citas ineludibles para amantes del arte contemporáneo y la fotografía. En la Fundació Vila Casas,Laia Abril despliega 'A History of Misogyny', proyecto de una década de investigación visual que, en su primer capítulo, 'On Abortion', expuesto en el Palau Solterra de Torroella de Montgrí, desvela las graves consecuencias de la falta de acceso a un aborto seguro, legal y gratuito, combinando testimonios clínicos, confesiones religiosas y narraciones visuales impactantes.

Foto Colectania acoge la selección comisariada por Jon Uriarte, donde fotógrafos emergentes y consolidados cuestionan la frontera entre documento y ficción, explorando archivos familiares, prácticas activistas y discursos narrativos que redefinen la objetividad de la imagen desde una poliédrica visión y acabados.

La Virreina concentra dos propuestas que repiensan el cuerpo, la mirada y la memoria: 'Sara Gómez. Mi aportación', homenaje a la cineasta cubana, que cuestiona identidades a través de fragmentos audiovisuales, y 'Contrapunto', de Sergi Aguilar, donde piezas escultóricas se traducen en fotografías que indagan en el diálogo entre volumen, luz y sombra.

Finalmente, en el MNAC, 'Desde el centro', de Eugènia Balcells presenta una instalación multicanal bajo una cúpula iridiscente que evoca monumentos megalíticos y reflexiona sobre la relación entre tecnología, espiritualidad y visión mística. Este itinerario, articulado entre Barcelona y su entorno, combina denuncia social, reflexión crítica y experimentación formal, garantizando un agosto repleto de descubrimientos y debates. Por Isabel Lázaro

Comunidad Valenciana

La exposición 'Valcárcel Medina. El movimiento de la idea', comisariada por José Díaz Cuyás en el IVAM, es una cita imprescindible por su refrescante tono irónico y magistral empleo del dibujo como estaca sobre pared, mientras que la instalación de Santiago Ydáñez en el Museo de Bellas Artes de Valencia plantea una relectura de los antiguos frescos de la sala hipogea de la Casa de Livia en Roma, una de las representaciones de pintura mural más evocadoras de la época romana y el ejemplo más antiguo de pintura botánica.

Continuando con los murales, la colectiva de arte urbano titulada 'Principios' y comisariada por Vinz Feel Free en el Centro del Carmen da buena cuenta de cuándo el grafiti pasa a ser arte. Asimismo, las siluetas de Kara Walker comisariada por Rosa Castells en el MACA (Alicante) dejan huella a cada espectador, de igual forma que la muestra del escultor Juan Ortí 'Materia, gestos y renuncias', comisariada por Ximo Ortega y Raúl León en la galería Espai Nivi Collblanc de Culla (Castellón) convierte a la Comunidad Valenciana en un tapiz de rica oferta cultural. Por Marisol Salanova

Galicia

Por la calidad de sus propuestas, seleccionamos tres galerías de obligada visita este verano en Galicia. En primer lugar destacamos la exposición 'Virxilio Viéitez, Soutelo de Montes, 1930-2008', en Argonautas 34, el estudio y espacio expositivo dirigido por el artista viguense Diego Santomé situado en Nigrán, Pontevedra. En él se encuentran imágenes de Virxilio Viéitez, fotógrafo y retratista de los rostros, la cultura y las tradiciones en la Galicia del siglo XX.

En segundo lugar situaremos la galería lucense Néboa, en la que podemos visitar la serie de instalaciones y esculturas que Andrea Dávila Rubio (Boiro, 1995) presenta bajo el título 'Una sudorosa dispersión en la niebla'.

En tercer lugar, la macroinstalación 'Saltimbanqui' del artista Carlos Bunga en la Fundación RAC de Pontevedra. Integrada dentro de la Bienal de Pontevedra, el portugués diseña una instalación de torres de materiales y objetos en equilibrio. Entre lo lúdico y lo frágil, todas las partes de la obra dependen entre sí, a modo circense, sin que falte o sobre elemento alguno. Arte más allá de los templos del CGAC y el MARCO, a los que también conviene volver. Por María Peña Lombao

Islas Baleares

El arte contemporáneo no cierra por vacaciones en Baleares; al contrario, se activa con una notable programación estival. En Palma, Es Baluard mantiene abierta su oferta expositiva, donde destacan dos propuestas internacionales: la pintura expandida de la estadounidense Jessica Stockholder y las instalaciones 'site-specific' de Markus Linnenbrink, que intervienen en espacios no convencionales tanto del museo como del Casal Solleric, en una coproducción entre ambas instituciones.

Dentro del circuito de galerías, Parra Romero abre en Ibiza el 18 de agosto una muestra de la fotógrafa Vera Lutter, reconocida por su uso de la cámara oscura para capturar paisajes urbanos y lugares de tránsito. En Menorca, Albarrán Bourdais acoge 'Ensayo de permanencia', individual del mexicano José Dávila con su más reciente producción de pinturas y esculturas, algunas realizadas con materiales locales como la piedra de marés.

También en esta isla, la galería Cayón dedica una exposición al trabajo sobre papel del estadounidense Stanley Whitney, con más de 40 obras creadas en el último lustro. La muestra inaugura, además, la rehabilitación del antiguo sótano del Palacio del Barón de las Arenas como nuevo espacio expositivo. Por Carlos Delgado Mayordomo

Madrid

Hay un dicho, algo ya antiguo, que más o menos reza: 'Madrid, en verano, Baden Baden'. No iría yo tan lejos con este desmedido optimismo pero sí es cierto que esta ciudad ofrece en época estival muchas posibilidades de solaz. En concreto, los amantes del arte tienen la oportunidad de ver un buen número de exposiciones muy diversas. Para aquellos que tiendan hacia manifestaciones más contemporáneas les recomiendo en el Museo Reina Sofía la muestra del canario Néstor Martín-Fernández de la Torre, quien fue nuestro más destacado –y también casi desconocido– simbolista.

Siguiendo con instituciones, no deben perderse en la Fundación Mapfre el proyecto fotográfico sobre el paso del tiempo 'Las Hermanas Brown (1975-2022)', de Nicholas Nixon, y también con este lenguaje las fotos y dibujos de Dora Maar en el Lázaro Galdiano. Por su parte, el Museo Thyssen presenta la reflexión medioambiental y climática 'Terrafilia', y como 'curiosité' los 'fotocollages' de la cineasta Isabel Coixet. Para los más clásicos, es visita obligada el Museo del Prado, con las muy excelentes propuestas expositivas 'Rubens y los artistas del Barroco flamenco', y por supuesto 'Paolo Veronese (1528-1588)', primera gran retrospectiva aquí del espléndido pintor del renacimiento veneciano. Un menú al gusto de todos. Por Francisco Carpio

Murcia

Agosto caluroso hace honor a su nombre en una ciudad donde su actividad expositiva se ve agostada por el cierre vacacional de espacios emblemáticos como la Sala Verónicas o el Centro Párraga. Resisten veteranas galerías como Artnueve con Alejandra Freymann y T20 (previa cita) con Miguel Fructuoso. Excelente opción es visitar el Museo Ramón Gaya, una casa joyero (lo bueno se guarda en frasco pequeño) donde además de la colección permanente, ofrece cuidadas muestras temporales como la actual: Alicia, dedicada a la hija natural de Gaya y adoptiva de Cristóbal Hall.

Cartagena, al rebufo de su emblemático festival La Mar de Músicas, acoge cuatro exposiciones de marcado carácter surcoreano –país invitado en esta edición–: 'Entre cuerpos y fronteras: Cartografías diaspóricas queer', de Timothy Hyunsoo Lee; 'Silver Rythm', de Jong Oh, ambas en el Palacio Consistorial; 'Sum' (aliento), de Chung Kihong en la sala Dora Catarineu y una antológica muestra fotográfica de Bonhchang Koo en el singular palimpsesto espacial de la Sala Domus del Pórtico. No dejen de pasar por La Naval y ver el proyecto de Fod, horneado a fuego lento durante su reciente estancia en la Academia de España en Roma. Por Juan Bautista Peiró

País Vasco

Si va al País Vasco este verano y está leyendo estas páginas, hay ciertas paradas imprescindibles que no podemos desligar entre sí y exceden un poco al triplete, pero es que son tan digeribles como místicas. Empezando por el Artium de Vitoria donde podemos entender, con la lectura actual de la colección, con Asins, Oteiza, Palazuelo, cómo la geometría y el vacío expresan lo espiritual, conectándonos directamente con la experiencia que ofrece visitar el Chillida Leku, en Hernani, donde las esculturas de Eduardo Chillida dialogan con el paisaje y los materiales en esa profundidad emocional que encierran, precisamente, las geometrías.

Ya en Bilbao, no se pierda el Museo de Bellas Artes, que aunque está en plena ampliación, sigue mostrando una colección de fondo muy valiosa y va a ofrecer el contrapunto ideal de la ciudad al espectáculo visual del Guggenheim, donde este verano brillan dos grandes mujeres: Helen Frankenthaler y Barbara Kruger y se acompañan en la ciudad de otra propuesta femenina, también íntima y espiritual, como es 'My House is Your House', de Chiharu Shiota, con sus enormes redes de memoria y emociones humanas en el Centro Azkuna.Por Noemí Méndez

Otros destinos

Cruzaría la península, como en un remedo de la Vía de la Plata, con Santander como destino y promesa de felicidad. Cáceres, con el Museo Helga de Alvear y la exposición de Santiago Sierra, sería el origen. En Salamanca vería las individuales de Elsa Paricio y Gala Hernández López en el DA2. En Valladolid, el Patio Herreriano nos espera con las muestras de Juan López, Luis Cruz Hernández, Azucena Vieites y Juan del Junco, cuyo proyecto, 'Ese gran trecho que –aun en vuelo– separa el secano de dos mares', parecemos emular con nuestro recorrido. En León, en el MUSAC nos recibirían Secundino Hernández, Estudio DRIFT, Luis Moro y Yasumasa Morimura.

La escapada a la Fundación Cerezales se antoja obligatoria, baluarte de ruralidad y arte contemporáneo. Parada en Santillana del Mar para ver 'El viaje paralelo' de Juan Uslé. En Santander, con la bahía de fondo, paseo entre las Naves de Gamazo, con Joan Fontcuberta, y la Nave Sotoliva, con José Luis Vicario, pasando por el Centro Botín, con la propuesta 'reverberadora' de Nuno da Luz y –cómo no– el gozoso encuentro con Maruja Mallo. No perdería la oportunidad de ver a Ricardo Cavada en Juan Silió y la intervención de Arancha Goyeneche en las cúpulas del Banco Santander. Por Juan Francisco Rueda