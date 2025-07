Destinos en los que sellar el pasaporte

Si tiene la suerte de viajar fuera, ahí le dejamos algunas recomendaciones para las grandes capitales occidentales. Nueva York, París o Londres nunca defraudan.

1 Fotografía de Yoko Ono y John Lennon. Ella es uno de los reclamos este verano en la capita alemana ABC Berlín Por Francisco Carpio

Quizás no tenga el glamour ni –afortunadamente– la demanda turística de otras capitales europeas, pero Berlín sigue siendo uno de los ... principales centros culturales de nuestra vieja Europa. Doy buena fe de ello. Este verano les invito a disfrutar de una atractiva selección de exposiciones. Así, el Neue Nationalgalerie ofrece varias propuestas muy interesantes. Me pareció magnífica 'Extreme Tension. Art between Politics and Society', una muestra que despliega importantes y elocuentes piezas artísticas posteriores a 1945, desde la Guerra Fría hasta la Caída del Muro y la reunificación de las dos Alemanias.

También destacables la retrospectiva de la brasileña Lygia Clark y 'Dream Together', una exposición muy participativa sobre la igualmente conceptual Yoko Ono, que a la vez se complementa con el proyecto que asimismo presenta el Gropius Bau también sobre la artista japonesa 'Music of the Mind'. La cita contemporánea se cierra con una serie de excelentes propuestas en el Hamburger Bahnhof, entre las que destaco a Klára Hosnedlová y sobre todo 'Madre', la impactante y sensorial instalación de la colombiana Delcy Morelos. Magnífica. No sería tampoco mala idea acercarse a la Isla de los Museos, aunque el todavía cierre temporal del Pergamon quita bastante gracia al asunto. 2 Nan Goldin, homenajeada en la capital portuguesa ABC Lisboa Por Javier Díaz-Guardiola En realidad, en la capital lusa, el verano comienza a finales de mayo. Me explico: es entonces cuando se celebra ARCOlisboa, la cita homóloga a nuestro ARCO en Madrid, y, como ocurre por estos lares, este evento comercial es el que propicia que galerías e instituciones saquen sus mejores galas en forma de programaciones artísticas para seducir al amante del arte que se deja caer por allí. Por eso, todo lo que vi en esos días sigue en activo hasta septiembre (o más allá) y merece que se tenga en cuenta si Portugal es su destino vacacional. Por ejemplo, una alianza entre la galería Cristina Guerra y el Panteón Nacional ha permitido en su magnífico edificio una maravillosa intervención del archiconocido Lawrence Weiner en torno a las vueltas que da... el planeta. Dos grandes de la plástica en portugués, Paula Rego y Adriana Varejao, se miden en la Gulbenkian con un soberbio montaje que las pone aún más en valor. En el MAC/CCCB, si solo pueden elegir dos muestras, tírense de cabeza a la retrospectiva de Chantal Akerman y al homenaje a Nan Goldin (y la estela que la estadounidense ha dejado a su paso) que comisaría la española Nuria Enguita, directora del centro. Y en el MAAT, primera antológica de Jeff Wall en Portugal, más grande que la que La Virreina celebró en Barcelona meses antes. 3 Yoshitomo Nara en la Hayward Gallery ABC Londres Por Fernando Castro Flórez Londres siempre ofrece fulguraciones artísticas y exposiciones estupendas en museos que, como el Victoria and Albert, nos pueden atrapar durante eras geológicas. Sin duda, una de las grandes citas es la exposición, en la Hayward Gallery, de más de un centenar de obras de Yoshitomo Nara, un creador japonés que ha impuesto globalmente su imaginario 'cuqui' e inquietante, con esos seres aparentemente infantiles que tienen en su mirada un rastro de alguna experiencia traumática innombrable. En el Barbican Center se plantea un diálogo entre las canónicas esculturas de Giacometti y unas piezas de Huma Bhabha en las que lo ancestral se funde con una suerte de estética del horror posthistórica. Ed Atkins merece el reconocimiento que recibe en la Tate Britain con su intensificación emocional de la experiencia artística, en esas imponente vídeo-instalaciones que le han convertido en un referente contemporáneo. Una de las grandes sorpresas londinenses llega desde el siglo XIX mexicano en la National Gallery, a través de las pinturas del paisajista José María Velasco Gómez Obregón, con sus visiones de la Naturaleza a veces protagonizadas por un inmenso cactus. Cerca de esos 'embajadores' que contienen anamórficamente la calavera, sentimos acaso una fisura de esperanza en una Naturaleza que pronto fue devastada por la violenta industrialización. Con todo, si queremos alcanzar un 'síndrome de Stendhal' en versión londinense, tenemos la opción garantizada: entrar en la casa-museo de Sir John Soane y disfrutar de todo lo que pudo edificarse desde la más aristocrática de las melancolías. 4 Vermeer, reclamo del verano en la Gran Manzana ABC Nueva York Por Javier Ansorena El bochorno veraniego en Nueva York empuja al visitante al oasis del aire acondicionado. Y no hay mejor lugar para refrescarse –a riesgo de catarro, que no falte la chaqueta en la mochila– que en los museos de la ciudad, atiborrados de exposiciones interesantes estos meses. Es imprescindible, tanto por el contenido como por el continente, la de Vermeer en la Frick Collection. La deliciosa casa-museo que Henry Frick, multimillonario de la Edad de Oro industrial, se regaló a sí mismo en la Quinta Avenida, ha estrenado esta primavera su ampliación y renovación. Y lo celebra con un alarde de su colección de pinturas de neerlandés, un lujo doble. Cerca de allí, la habitual visita al Metropolitan Museum también tiene un doble atractivo temporal que suma a su abrumadora colección: la muestra sobre los años parisinos de John Singer Sargent y la gran expo de moda de cada año, dedicada al estilo 'dandy' de la minoría negra. Sin salir de la Quinta Avenida, apetece entrar en el Guggenheim a ver la retrospectiva del estadounidense Rashid Johnson, con la espiral del museo repleta de plantas y de sus obras. Nunca sobra una visita al MoMA –por ejemplo, para perderse en los dibujos de plantas de Hilma af Klint–, pero también se puede probar otros lugares fuera del circuito habitual. Por ejemplo, la Art Students League, la emblemática academia de pintura, por la que pasó desde Georgia O'Keefe a Jackson Pollock, y que celebra 150 años con una gran exposición. 5 Detalle del proyecto de Tillmas en el Pompidou, el último antes de su cierre por renovación ABC París Por Juan Pedro Quiñonero En París, este verano, pueden verse dos exposiciones importantes y un 'fin de fiesta'. 'David Hockney 25', en la Fundación Louis Vuitton, es una de las retrospectivas más importantes que se ha consagrado nunca al gran maestro inglés, presentando 400 obras de los últimos veinticinco años. Del Hockney de las piscinas californianas al Hockney de los paisajes de una Normandía encantadora. Un viaje muy bello a la obra celeste de un clásico. A su vez, 'Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hulten: les enfants terribles de l'art moderne', en el Grand Palais, es pura gozada. La pareja de Niki y Tinguely fue, en su día, un semillero, un maravilloso fuego de artificios pictóricos. En el Grand Palais, escenario muy fastuoso entre los escenarios fastuosos, están acompañados de su amigo y compañero de viaje Pontus Hulten. Los niños descubrirían la magia del gran arte. Padres y abuelos se reconciliaron con las revueltas bien actuales de un trío único. Y el Centro Pompidou cerrará sus puertas en septiembre. Y lo 'celebra' abriéndoselas a un maestro alemán, Wolfgang Tillmans, proponiéndole 'amueblar' con sus obras un centro de arte convertido en párking de una 'flota' de camiones que están repartiendo por toda Francia lo que todavía queda de las colecciones del Pompidou. Tillmans sale 'vivo y victorioso' de semejante tarea. No es poco. 6 Obra de Il Pereugino, invitado especial en la capital italiana ABC Roma Por Ángel Gómez Fuentes La iniciativa 'Estate Romana 2025' transforma la capital italiana en un gran escenario, con muchos eventos aprovechando el dinamismo del Año Jubilar. Entre la vasta oferta, destacan tres exposiciones imperdibles. La primera es 'Città Aperta 2025. Roma en el año del Jubileo', en el Museo del Vittoriano (hasta el 28 de septiembre). Esta muestra fotográfica explora Roma a través de la mirada de tres grandes autores –Diana Bagnoli, Alex Majoli y Paolo Pellegrin–, mostrando una visión profunda y actual de la ciudad en este momento histórico. En segundo lugar, no hay que perderse 'L'Arte dei Papi. Da Perugino a Barocci' en el Museo Nacional de Castel Sant'Angelo (hasta el 31 de agosto). Es una experiencia artística que trasciende la mera Historia del Arte, reuniendo obras maestras de la pintura italiana para ofrecer un viaje espiritual único. Y no menos impactante es la retrospectiva de Franco Fontana en el Museo de Arte Contemporáneo (hasta octubre), donde el maestro de la fotografía en color, uno de los más influyentes del siglo XX, despliega su visión poética de paisajes urbanos y naturales. Una lección de composición y luz. Para completar, las noches en los Foros Imperiales (viernes a domingo, hasta septiembre) permiten admirar el corazón arqueológico de Roma bajo la luna, con su iluminación artística, combinando Historia y belleza para conectar con la esencia de la Ciudad Eterna.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión