Por la presente...a veces damos respuesta

Oriol Vilanova a la Bienal de Venecia. ¡Y el creador catalán llenará el pabellón español de postales! ¡De postales! Mientras eso ocurre, Ana Geranios lleva todo 2025 mandando una carta diaria con un pequeño relato a una persona cuyo cumpleaños coincida con el ... día que marca el calendario. ¡El arte postal está de moda! ¡Somos tendencia!

Con las mismas, regresa 'A veces llegan cartas', la iniciativa de ABCCultural que pide a artistas una postal intervenida en la que cuentan lo que dará de sí su verano. Seis ediciones llevamos ya...

Comienzo el repaso de todo lo remitido a la redacción estas semanas (¡ha sido realmente emocionante, en tiempos digitales como los que vivimos!) con las aportaciones de esos que hicieron una lectura literal del título de la propuesta y nos hicieron llegar una carta. La de Javier Conde, Mister Simplemente, va manuscrita con esa letra suya tan característica que reconocemos en sus ilustraciones. Viene sin dibujos porque, como nos recuerda, estos están por llegar, y llenarán los cuadernos de apuntes que se lleva a Japón. Deseando ojearlos en un café pendiente.

También es carta lo que envió desde Polonia Valery Katsuba, donde visitaba por entonces a un amigo y producía la primera imagen de un proyecto, '¡Buenos días, Madrid!', que inició en el Museo del Prado y que ya puede verse en la galería Le Mur en la capital. Le agradezco que me enviara esa primera imagen en primicia...

Como me alegra que esta iniciativa haya roto fronteras y haya animado a Gabriel Sánchez Viveros, un artista mexicano, a mandarnos una aportación. Gabriel: tu tritón está ya a buen recaudo chapoteando en aguas españolas. ¿Llega desde Estocolmo la de Morgan Fexby? No realmente, aunque reconoce añorarlo ante tanto calor playero.

Se abre una ventana. De arriba abajo, las aportaciones para la iniciativa de Alejandra Riera, Marcelo Mendonça y Sergio París ABC

Doy bandazo y me centro en aquellos que se lo han jugado todo a la imagen. Poco o ningún texto.Patricia Mateos remite en un dibujo lo que para ella es el verano. O Line Arión, que se centra en los suyos en esa idea de rutina y repetición a la que invita el veraneo: la postal de Nerja con que comenzaba cada capítulo de 'Verano azul', o ese 'buenorro' de Instagram que sólo sube vídeos en la playa lanzado un disco que siempre vuelve... Él inicia este agosto un curso de repostería, de forma que pronto alternará sus dibujos con los bollos.

Si hay una técnica que invita a intervenir las postales esa es el 'collage'. Pegamento, papel y tijera. Lo emplea Chema Perona, autor de nuestra bellísima portada. También (Iñaki) Echarte Vidarte, con homenaje a 'Las Meninas', bañadas en purpurina. Nota mental: preguntarle cómo consiguió que llegara una 'cartolina' con sello de 1850. Confiesa Roberto Gónzalez Fernández su amor por los 'poof-fins' (sí, verano es sinónimo de clases de recuperación de inglés para entender el juego de palabras), mientras el 'flor'dzilla' (otro retorcimiento de términos) de Guillermo Peñalver avanza por las calles de Madrid. Él estos días trabaja en su primer cómic.

El arroz lo pone desde la Costa de Orihuela, Gabriel Asensio Castañeda, muy cerca de La Manga recreada por La Santa Patrona. Los recortes de @Treaky_Collage desbordan el marco de la postal, como le ocurre a Jackeline Núñez, que se reencuentra con su infancia en Torrevieja.

Por arte del corta-pega, Juan Gil Segovia y Clara Isabel Arribas dotan de mar a Salamanca, donde expondrán en enero en el DA2. Laura Polop apuesta por la desconexión total (pero con amigos como los de su postal, en la línea de buenas compañías de Fernan Silió Martínez). Ruth Timón ríe cuando recuerda la cara de sorpresa de la persona que le vendió su postal por lo que se llevaba. Lo habría hecho también después de ver el resultado de pasarse cuatro días forrando un muro de piedra con páginas de un libro, intervención de Rocío Romero en su residencia de arte rural Aselart. El resultado salta a su misiva.

El barco en llamas. De arriba abajo, aportaciones de Alejandro Pastor (aka. A. Grahovsky), Guillermo Peñalver y Juan Cabello ABC

¿Y qué decir de esos envíos que invitaron a atravesar el cartón con la aguja? El bordado es ya un clásico de #AVecesLleganCartas. Lo emplea Amparo Sala, que tiene que servirse de una segunda postal para poder escribirla, saeteada como ha dejado la imagen de la primera. Y ocupa partes estratégicas en la de María José Moreno, con la que acaba una sequía creativa que ya duraba demasiado (nos alegra leer esto). Hebras de lana se transforman en el mar del paisaje de Gerardo García, y, en trama, los hilos de Susana Ribuffo y Melchor Balsera. Inevitable ver sus obras mientras sostengo su postal.

Pero si hay alguien que se supera cada año con la aguja esa es Alejandra Riera. Con ella y su Pepa, la sirena de Benidorm, entramos en esos artistas que están creando una serie año tras año con su aportación. Su fauna playera casa fenomenal con el pixelado de fachadas de hoteles que hace cada temporada Enrique Bravo de Gracia. Este 2025 toca Roquetas de Mar. Lleva 162. Quiere llegar a 630.

Reconozco que tengo debilidad por esas propuestas que dan una segunda vida a postales que ya fueron enviadas en el pasado. Vicky Herreros, por ejemplo, escribe sobre textos ya escritos, indulta algunas palabras y generar un nuevo mensaje. Papeles apelmazados materializan un oleaje en el anverso. La de María Carrillo refresca con fruta los áridos parajes de Monistrol y Cavall Bernat. De soles que no abrasan llena Darío Dakaba la Costa da Morte.

Ramón Tormes rediseña los trajes charros (y constata que lo que la naturaleza no da Salamanca tampoco lo presta). Desde una estampa del Madrid de los sesenta, Arcadia critica el aire mercantil del que hemos insuflado el veraneo. María Eugenia Tamayo pide que 'nos dejen tranquilos' (estamos de vacaciones). Stefano Carbone nos desea lo mejor desde una antigua instantánea de Puglia, cámara de fotos 'de carrete' incluida.

Desde muy lejos, desde muy cerca. De arriba abajo, postales intervenidas por Ruth Gómez, Enrique Bravo de Gracia y José Eugenio Mañas ABC

Y cuando el 'collage' se va de madre, comienza la fiesta. Envíos que son realmente objetos. El de Sergio París nace de la luz y el color que derrocha la Costa Azul y con los que decora su postal y llena el sobre que la contiene (tenemos buena parte de la redacción de ABC inundada de coloristas bolitas. Pero ya lo avisó: «Abrir en lugar seguro»). Lo de Virginia Calvo, con expo en el Museo Ciudad de Móstoles, se despliega: cuatro postales muy madrileñas unidas por hilos, volantes, botones... y palabras.

Juan Manuel Fernández-Pinedo ha intervenido pictóricamente una gorra (sí, una gorra con las que nos resguardamos del sol). En el centro de rescate animal de Cádiz en el que se encuentra no la necesita. Pepe Carretero, grande de España y 'un quinto' en Alemania, se encomienda a la virgen de tachuelas y bordados que ha preparado para vender mucho en sus próximas expos (en la Sala Pescadería Vieja en Jerez, en el Botánico de Madrid...).

Un amasijo de celos y uno ya sabe que llega Juan Cabello. Polaroid incluida, apuesta por un Madrid de atmósfera más respirable. Ni moreno ni 'morao' se va a poner Paco Molina por el aumento de los precios del turismo, pero manda un dibujo de su prima a modo de postal y tarjeta de embarque de cualquier aerolínea. Una malla de las que envuelven las naranjas se integra en la aportación, fresquita, jugosa, de Matiko Deer, que prepara expo de 'collage' para septiembre en La Recova. El repaso se cierra con otro clásico: la maxipostal de Aurora Duque, decorada con caracolas. Se avecinan cambios, se muda a Estudio Inverso Carabanchel, prepara expo para Arriaza 11, le da vueltas a servirse del textil... Todo eso queda resumido en su propuesta.

Les confieso que son pocas las postales que no vienen en sobre. Y que hay algunos que cuesta abrir porque ya solo el envoltorio es poesía. Pasa cada estío con Lo Super (con familia playera sobre la capilla de Saint-Hubert de Amboise), y sucede en esta ocasión con Silvia Wladimirski (que no piensa parar de bailar), Rafael Jesús Azuaje (que se va a lanzar al ruedo del 'collage', mientras transforma la Cibeles en playa), BTAR (que supera un bloqueo creativo mientras prepara su participación en Art Battalion) y Concha Orcavay (que utiliza el verano para preparar sus propios papeles, los que usará en invierno).

De gorra. De arriba abajo, postales de Roberto González Fernández, Juan Manuel Fernández Pinedo y LoSuper ABC

Posiblemente la pintura es el segundo material que más postales impregna. En las dos de Saul G. Corona siembran de luz la oscuridad. Este artista participará este agosto en el Encontro de Artistas Novos. Allí coincidirá con José Eugenio Mañas, en plan hidroboy en la 'playa de Albacete'. Alejandro Pastor (aka. A. Grahovsky) convierte un crucero en un barco en llamas. Mario Vela nos manda hasta el periódico al 'chico y la chica de tirantes'. Si se juntan ambas aportaciones surge un tercer ser pictórico muy enrollado. Mientras, Álex Ceball nos persuade con las bondades de un buen bronceador. En Palma lo hacen mejor... Finalmente, José Luis López Moral recuerda que el interior también existe y nos manda uno de sus «Nature Noises», recopilación de paisajes sonoros de ambientación manchega.

No siempre es fácil encontrar un lugar que venda una postal. Los kioskos están en vías de extinción (¡qué les vamos a contar!) por eso no es extraño que los artistas generen sus propias postales desde cero. Enrique Toribio transforma una de sus fotos de desnudos (las que nos invita a conocer en Mad is Mad) en un entregado nudista playero ávido de sol. Marcelo Mendonça recupera una pintura digital de un verano que pasó en Rio de Janeiro. Su 'rentrée' será algo más cerca, con una individual en el Centro Cultural Galileo. Botijo y sombra como antídotos de uno que se queda en Madrid, Luis Pérez Calvo, y que no se saltará la visita a San Cayetano.

Nuria García Arias ya nota como laten próximos dos corazones y se preprara para los nuevos retos. Toño Savall se pone serio y señala que en verano no descansan las enfermedades mentales. Por la fotografía apuestan Alberto Cordón (cada vez más a gusto haciendo foto de calle) y Pablo Rubio.Roberto Villalón y Nacho Moreno ponen la ensaladilla. ¿No quería yo algo fresquito? Viola prepara un helado que 'corta' la digestión. Índigo Planets (artista de VeoArte, como Cayo, que nos cuenta que produce ahora obra para expos en Zaragoza y Madrid) define nuestra mirada. Ruth Gómez pasa el verano en el Pabellón de España en la Expo de Osaka y en su propuesta de allí se inspira para lo suyo.

Exaltación del amor y la amistad. De arriba abajo, Maxipostal de Aurora Duque y propuestas de Nuria García Arias y el tándem Roberto Villalón y Nacho Moreno ABC

Hasta aquí lo que ha dado de sí 'A veces llegan cartas 2025'. Es posible que el servicio postal nos haya jugado alguna mala pasada y perdido envíos. O que volvamos en septiembre y nos encontremos algún retraso. Es el encanto de lo analógico. Y del tiempo estival, en el que llevamos mejor las contingencias. Ya llegará el otoño. Entonces ya leeremos la cart...illa.