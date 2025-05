'Anthology', de Adam Pendleton, en la Fundación Canaria para el Desarrollo de la Pintura: entre el signo y la consigna

Desde sus primeras incursiones centradas en el lenguaje y la apropiación cultural, la obra de Adam Pendleton (EE.UU., 1984) ha evolucionado hacia una práctica articulada en torno a la identidad, la Historia y los sistemas de representación. Su enfoque inicial en la década ... de los 2000 se focalizaba en recontextualizar textos y símbolos de movimientos vanguardistas y de los discursos de liberación negra, estableciendo un diálogo crítico con la Historia del Arte occidental y las estructuras del poder cultural.

Con el paso del tiempo, su lenguaje visual se ha vuelto más abstracto y matizado, pero no menos político. Series como 'Black Dada' o 'Untitled (WE ARE NOT)' -esta última, presente en la exposición- marcan una madurez formal en la que la tipografía, el gesto pictórico y la repetición semiótica operan como estrategias de disrupción.

En 'Untitled (WE ARE NOT)', Adam Pendleton construye un dispositivo visual donde el lenguaje deja de ser herramienta de comunicación para convertirse en espacio de resistencia. Las palabras, dispuestas con una violencia calculada, no quieren decir, quieren interrumpir. Y es precisamente en esa interrupción donde habita lo político. Pendleton no escribe para ser leído; el artista fragmenta, repite y oculta. Así una y otra vez. La declaración 'WE ARE NOT' -incompleta, suspendida- activa una multiplicidad de posibilidades: no define un sujeto, sino que lo desestabiliza, lo abre a nuevas configuraciones tanto políticas como poéticas.

Detalle de Untitled '(WE ARE NOT)', obra de 2022 ABC

En 'Anthology', su primera exposición individual en una institución española, Adam Pendleton presenta dos grandes pinturas -una de ellas perteneciente a la colección de la FCDP- de la serie 'Untitled (WE ARE NOT)' que combina con una cuadrícula compuesta por cuarenta y ocho dibujos sobre poliéster de la serie 'Untitled (Anthology)'. Si bien la muestra está compuesta por series diferentes producidas años atrás, la relación entre ambas es sencillamente perfecta.

Ayuda el exquisito montaje y el uso reiterado del blanco y el negro que, junto con la superposición de textos y trazos gestuales, genera tensiones entre legibilidad y opacidad, entre discurso y silencio. En todas estas obras, el texto ya no es solo contenido, sino forma y acción. Estas dos series son claros ejemplos en los que el artista ha logrado construir una poética visual que desborda los límites del lienzo para cuestionar el archivo, la memoria colectiva y los procesos de visibilización.

Adam Pendleton 'Anthology'. Fundación Canaria para el Desarrollo de la Pintura. Las Palmas de Gran Canaria. C/ Domingo J. Navarro, 32. Hasta el 25 de septiembre

Inscrito en una genealogía conceptual afroamericana que incluye figuras como Glenn Ligon y, en otro registro, Jenny Holzer, Adam Pendleton reformula ese legado desde una posición más abstracta, donde la forma adquiere una densidad política propia. 'Anthology', en la Fundación Canaria para el Desarrollo de la Pintura, permite adentrarse en una obra que desmantela discursos, reconfigura signos y propone nuevas formas de enunciar lo colectivo.