El Museo Reina Sofía dedicará una exposición al cineasta Oliver Laxe

'Sirat', que la Academia de Cine ha elegido este miércoles para representar a España en los Oscar 2026, será el objeto fundamental de la muestra, que abrirá del 17 de diciembre al 20 de abril de 2026

'Sirat' representará a España en los Oscar 2026

El Reina Sofía acomete la restauración de las fachadas de Nouvel y Sabatini con un presupuesto de 4 millones de euros

Oliver Laxe, 'HU/هُوَ. Bailad como si nadie os viera', instalación, 2025
Oliver Laxe, 'HU/هُوَ. Bailad como si nadie os viera', instalación, 2025 Museo Reina Sofía

Natividad Pulido

Madrid

Un par de horas antes de que la Academia de Cine anunciara que 'Sirat', de Oliver Laxe, representará a España como mejor película internacional en la próxima edición de los Oscar, se desvelaba que el cineasta gallego será uno de los protagonistas ... de la programación expositiva del Reina Sofía 2025-2026, que esta mañana ha presentado el director del museo, Manuel Segade. Concretamente, abrirá sus puertas del 17 de diciembre al 20 de abril de 2026. Su título: 'HU/هُوَ. Bailad como si nadie os viera'. Esta propuesta se instalará en el Espacio 1, que a partir de entonces estará dedicado a las prácticas artísticas en cine y nuevos medios. 'Sirat' será el objeto fundamental de la exposición. Una producción concebida como un ensayo personal del director de cine, en el que estarán presentes el misticismo, la búsqueda personal y la hibridación de géneros. Una instalación que romperá los límites de la pantalla de cine. Este año el Reina Sofía reformó el auditorio de Sabatini, que se ha transformado en el nuevo cine del museo.

