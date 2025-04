Anagrama renuncia definitivamente a publicar el libro de Luisgé Martín sobre Bretón

La editorial Anagrama ha comunicado este miércoles que renuncia definitivamente a publicar el libro de Luisgé Martín sobre el caso Bretón. Según informa en una nota, el sello ha extinguido el contrato de edición para la publicación y distribución de 'El odio'. De este modo, tras finalizar la relación contractual que unía a la editorial con el autor, todos los derechos de la obra vuelven a ser propiedad de Luisgé Martín, quien podrá ahora publicar el libro con otra editorial.

Anagrama toma esta decisión pese a contar con un doble aval judicial para publicar 'El odio', que habían imprimido y enviado a las redacciones de los periódicos, pero no había llegado a las librerías –la fecha prevista era el 26 de marzo– por el escándalo suscitado en torno al libro. La Audiencia Provincial confirmó la primera decisión de un juzgado civil para que el libro llegara a las librerías pese a la oposición de la madre de los niños asesinados, Ruth Ortiz, y la Fiscalía. Ambos consideraban que el contenido de 'El odio', en el que el escritor Luisgé Martín entrevista a José Bretón, condenado por asesinar a sus hijos Ruth y José, puede vulnerar los derechos a la intimidad y la propia imagen de los menores.

Para escribir el libro, Luisgé Martín intercambió unas sesenta cartas con Bretón y mantuvo una conversación en la cárcel con él, en la que el condenado confiesa por primera que mató a sus hijos y cuenta cómo lo hizo. El libro está construido a partir del sumario judicial y las conversaciones entre el autor y el asesino. En él no se le da voz a Ruth Ortiz, madre de los niños, por una decisión editorial: Luisgé Martín escribe que le resultaba «distractivo cualquier otro punto de vista, especialmente el de Ruth Ortiz, a la que, en cualquier caso, no me habría atrevido a mortificar con indagaciones». El autor tomó esta decisión y a la editorial, imprimiendo el libro, le pareció bien; o al menos al principio.

La polémica suscitada posteriormente –con la amenaza de algunas librerías españolas de no vender el libro, campañas en redes sociales contra Anagrama y la judicializacón del caso–, llevó a la editorial el pasado 21 de marzo a aplazar indefinidamente la publicación del libro. «Después de la denegación judicial posterior, en dos ocasiones, de la petición de medidas cautelares de la Fiscalía que solicitaba esa paralización, la editorial mantuvo voluntariamente la suspensión de la distribución de la obra, que ahora confirma que es definitiva», explica el sello que dirige Silvia Sesé en el comunicado hecho público hoy.

Anagrama argumenta que desde su fundación, en 1969, han apostado «por una literatura que invita a la reflexión y al debate tanto en el ámbito ético como en el social». Y, en este contexto, «la editorial cree que, en una sociedad democrática, debe existir un equilibrio entre la libertad creativa como derecho fundamental y otros principios morales». Por ello, concluye Anagrama su comunicado, «considera que las obras que se inspiran en hechos reales requieren de una dosis doble de respeto y sensibilidad».

Este sello es el que ha publicado otros títulos que abordan debates similares y que en los debates generados por esta polémica se han puesto como ejemplos de antecedentes: 'El adversario', de Emmanuel Carrère, o 'A sangre fría', de Truman Capote. En ambos se cuentan los casos de asesinatos, también de menores, tras hablar con los asesinos; el primero, en Francia, y el segundo en Estados Unidos.

Más recientemente Anagrama publicó la obra 'Magnetizado' (2018), del argentino Carlos Busqued, para la que el escritor entrevistó en la cárcel al autor de cuatro asesinatos en Buenos Aires. En ninguno de estos casos hubo ningún tipo de debate «ético» ni «social» en España; ni en la editorial, que Jorge Herralde dirigió desde su fundación hasta enero de 2017.

La vía judicial para la Fiscalía y la madre de los niños aún no ha terminado. La Fiscalía de Barcelona interpuso una demanda para requerir a la editorial Anagrama un ejemplar del libro «a fin de poder analizar y estudiar su contenido». Este es el paso previo a una eventual demanda por vulneración de derechos, cuya interposición se valorará una vez el fiscal haya leído la obra. El primer juzgado civil que dio luz verde a la publicación del 'El odio' calificó en su resolución de «inaudita» la petición de la Fiscalía al entender que frenar su distribución supondría restringir un derecho fundamental, el de la libertad de expresión.

Noticia Relacionada Perfil del autor Luisgé Martín, escritor y activista político del PSOE Jesús García Calero Contactó con José Bretón y visitó al asesino en la cárcel durante su mandato como director del Instituto Cervantes de Los Ángeles

En estas semanas, el debate sobre si 'El odio' debe llegar o no a las librerías ha sido objeto de debate en tertulias y en prensa, así que los políticos no han podido librarse de las preguntas. Sin embargo, la respuesta de los partidos ha sido tibia: ningún grupo se atrevió a manifestarse abiertamente sobre esta cuestión, a excepción de Borja Sémper, portavoz nacional del PP (dijo que debe primar la libertad de expresión), y la ministra de Igualdad, Ana Redondo (es partidario de no publicar el libro).

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que asumió la cartera con el propósito de luchar contra la censura y garantizar la libertad de expresión, se limitó a decir por su parte que Anagrama había «tomado la decisión que tenía que tomar» con 'El odio' y que la cuestión estaba «zanjada». Lo dijo antes de que la editorial comunicaba que renunciaba de manera definitiva a los derechos de libro.

Más temas:

Caso Bretón