La Fiscalía de Barcelona presenta una demanda para requerir a Anagrama el libro sobre Bretón y «analizar su contenido»

La Fiscalía de Barcelona ha interpuesto una demanda para requerir a la editorial Anagrama un ejempla del libro 'El odio', de Luisgé Martín, en el que recoge su correspondencia y conversaciones con el parricida José Bretón, «a fin de poder analizar y estudiar su contenido». Todo ello, después de que la Audiencia Provincial avalase su publicación, en contra del criterio del Ministerio público, que pidió suspenderla, al considerar que vulnera los derechos a la intimidad y la propia imagen de los menores.

Pese al doble aval judicial -la Audiencia confirmó la decisión de un juzgado civil-, el libro en el que Bretón confiesa, por primera vez, el asesinato de sus hijos Ruth y José, no llegará a las librerías. Al menos, de momento. Una decisión de la editorial, que mantiene el aplazamiento 'sine die' de 'El odio', tal y como detalló en un comunicado, tras conocer la resolución del tribunal.

La Fiscalía reclamó que la obra no viese la luz después de que la madre de los menores, Ruth Ortiz, pidiese amparo, tras enterarse «por la llamada de un periodista» de la inminente distribución del libro que daba voz al asesino de sus hijos. Ante el anuncio de recurrir a la vía judicial, la editorial decidió, ya entonces, 'congelar' su distribución, prevista para el pasado 26 de marzo, pese a defender que «en una sociedad democrática debe existir un equilibrio entre la libertad creativa y la protección de las víctimas» y aclarar, además, que Bretón no había recibido pago alguno.

Ya en el ámbito judicial, primero fue un juzgado civil el que dio luz verde a su publicación, entre otras cuestiones, al entender que sin haber leído el libro y solo en base a recortes de prensa, no se podía acreditar ninguna vulneración de derechos. Es más, la resolución calificó de «inaudita» la petición de la Fiscalía al entender que frenar su distribución supondría restringir un derecho fundamental, el de la libertad de expresión.

Pese a contar con luz verde, Anagrama, «en un ejercicio de prudencia», mantuvo la suspensión de la distribución de 'El odio', mientras que el Ministerio público recurrió ante la Audiencia de Barcelona, para volver a solicitar su paralización de forma cautelar al entender que, de llegar a las librerías «el daño sería irreversible». Y esta semana, el tribunal de la Sección Cuarta volvió a dar luz verde a su publicación.

Una decisión que los magistrados justificaron al entender que la medida solicitada «no está relacionada con una intromisión ilegítima constatada y ya producida», ya que, como bien admitió la Fiscalía, no ha tenido acceso al libro –de hecho, reprochó que la editorial no le hubiese facilitado una copia, como es su obligación, para velar por la protección de los menores–, sino que su objetivo es evitar una «una intromisión ilegítima que considera más que probable». A pesar de ello, no había formalizado una demanda por vulneración de derechos, e incluso, reprochó el tribunal, ni siquiera aclaradó contra quien interpondría la misma, si contra Anagrama, el autor del libro, o ambos.

Por eso ayer, el Ministerio público, tal y como apuntaron los magistrados de la sección cuarta en resolución, presentó la demanda para requerir formalmente un ejemplar y analizar el contenido de 'El odio'.