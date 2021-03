La Princesa se estrena en solitario con el Quijote y la Constitución como bandera Doña Leonor ha inaugurado las celebraciones del trigésimo aniversario del Instituto Cervantes

Bruno Pardo Porto Madrid Actualizado: 24/03/2021 19:19h

El 31 de octubre de 2018, en el marco del cuadragésimo aniversario de la Constitución, la Princesa Leonor pronunció sus primeras palabras en público: fueron las que componen el primer artículo de la Carta Magna («España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho», etcétera). Aquello sucedió en la sede del Instituto Cervantes, en Madrid, el mismo escenario en el que esta mañana se ha estrenado con su primer acto en solitario: una visita por las instalaciones del centro, acompañada por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y por el director del Cervantes, Luis García Montero, que ejerció de anfitrión y maestro de ceremonias.

Había mucha expectación ante su llegada, porque en este país un dispositivo policial es casi un reclamo publicitario, y si va acompañado de cámaras de televisión y micrófonos, todavía más. En la esquina de Alcalá y Barquillo, frente al edificio de las Cariátides, la proporción entre agentes del orden, periodistas y espontáneos era similar. Estos últimos desplegaron pancartas («La corona une»), banderas y banderines de España, y a la Heredera la recibieron entre vivas constitucionales y gritos de guapa, además de con los reglamentarios y entusiastas aplausos, que sonaron a muchedumbre.

La visita comenzó en las profundidades de la institución. La Princesa bajó a la Caja de las Letras, antigua cámara acorazada del Banco del Río de la Plata, reconvertida hoy en santuario de nuestras letras: allí depositan sus legados los grandes nombres de la cultura en español (a este lado o al otro del Atlántico) y allí depositó ella dos libros que fueron, en realidad, dos símbolos, tanto a nivel personal como colectivo. En primer lugar, el ejemplar de la Constitución que leyó en 2018 y, en segundo lugar, el tomo del Quijote (en edición del Instituto Cervantes, cómo no) que leyó con su hermana, la Infanta Sofía, ante las cámaras el último Día Internacional del Libro.

Más tarde, García Montero le regaló tres libros, nada menos, así que al peso salió ganando, la Princesa. Esta selección, eso sí, fue bastante distinta, pero igualmente pensada. Un ejemplar de ‘Joana’, un poemario del recientemente fallecido Joan Margarit, en una versión bilingüe catalán-castellano. Además (oh, sorpresa), una antología poética del propio Luis García Montero, pero traducida al catalán por Joan Margarit. Por último, completando el tríptico, una copia de ‘Quisiera tener todas las voces’, un compendio de poesías en las distintas lenguas de España elaborado por el sempiterno académico Víctor García de la Concha.

Ya en el Salón de Actos, García Montero justificó el obsequio: «Nuestra institución celebra su treinta cumpleaños. En la ley de fundación se nos ordenaba difundir la cultura española, es decir, la cultura que se desarrolla en las lenguas oficiales de España y la cultura en español». Luego agradeció la presencia y el apoyo de la Princesa, así como del Gobierno. «Si nos parece importante la presencia y el apoyo de la Casa Real y del Gobierno es porque estamos convencidos de que nuestro idioma y nuestra cultura son un valor esencial, en todos los horizontes posibles la cultura crea vínculos de hermandad que después tienen consecuencias diplomáticas, consecuencias económicas e históricas que nos comprometen con el futuro», apostilló.

Las culturas de España

Al final de la visita, por cierto, la Princesa, con García Montero como guía, recorrió una pequeña exposición de libros del fondo bibliográfico del Cervantes escritos en las lenguas cooficiales de España. Entre los autores seleccionados se encontraban Joanot Martorell, Ramon Llull, Ausiàs March, Rosalía de Castro, Àngel Guimerá, Mercè Rodoreda, Bernard Etxepare, Martí i Pol, Manuel Rivas o Bernardo Atxaga.

Antes, la secretaria general del Cervantes, Carmen Noguero, mostró a Doña Leonor las nuevas herramientas tecnológicas y digitales del Instituto. Además, le resumió el plan de transformación digital de la entidad, en el que se invertirán cerca de cuarenta y ocho millones de euros, que saldrán de los fondos europeos de recuperación económica (si todo sale bien). Entre otras cosas, Noguero destacó el proyecto Campus Cervantes, una nueva plataforma online para la enseñanza del español que está en fase de desarrollo. Entonces, la Princesa pidió la palabra, para pasmo del personal, que no estaba avisado del giro de guion. «Buenos días y felicidades a todos los que trabajáis en el Instituto Cervantes», comenzó. Después, elogió la herramienta Cervantes Virtual, una biblioteca a golpe de clic que ella ha utilizado como estudiante de ESO, al igual que sus compañeros: «Enhorabuena, es muy útil». Además, se preocupó por la situación de los trabajadores del Cervantes que están en el extranjero y que aún no han podido regresar a España a visitar a sus familiares. «Este trabajo en el exterior es muy interesante, muy bonito, apasionante, pero a veces, en situaciones como esta, complicado (...) En general a mí me ha sorprendido siempre ese ánimo con el que lo están llevando», respondió Noguero.

La Princesa no quiso despedirse sin saludar antes a los distintos miembros del equipo directivo, uno a uno. Después, foto de familia con ellos. Con la distancia de seguridad, estos posados dan sensación como de tablero de ajedrez, solo que esta vez con Princesa en lugar de Reina.