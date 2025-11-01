Suscribete a
Ana Galeote, fisioterapeuta y experta en longevidad: «Puedes hacer ejercicio y ser sedentario, una hora y media de ejercicio al día a veces no compensa»

La autora de 'Cuerpo solo hay uno' y conocida en las redes sociales como @physiowods hace hincapié en que los hábitos sencillos y mantenidos a largo plazo son los que realmente importan para sumar salud y años de vida

Isaac Asenjo

La peor lesión es el sedentarismo. Un estilo de vida que puede llegar a ocasionar consecuencias muy graves en nuestra salud. Estima la Organización Mundial de la Salud (OMS) que provoca 1,9% de defunciones en todo el mundo y causa un 22% de ... los casos de cardiopatía isquémica. De hecho el 6% de las muertes mundiales se atribuyen a la inactividad física. Y es que el cuerpo está hecho para moverse, y cada vez son más los expertos que nos recomiendan prestar atención a la fuerza y al movimiento.

