Suscribete a
ABC Premium

Dan Buettner, experto en longevidad: «El secreto para llegar a los 100 años es desayunar plantas y no alimentos procesados»

El escritor e investigador acerca de las 'zonas azules' ha explicado una de las grandes claves en cuanto a alimentación para vivir mejor y durante más años

Sebastián de la Rosa, médico especialista en longevidad: «Después del gimnasio no combines carbohidratos extra con proteínas para acelerar el crecimiento muscular»

Dan Buettner, experto en longevidad: «El secreto para llegar a los 100 años es desayunar plantas y no alimentos procesados»
Dan Buettner, experto en longevidad: «El secreto para llegar a los 100 años es desayunar plantas y no alimentos procesados» ABC
M. A.

M. A.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Como bien es sabido, la buena alimentación y la salud son dos términos que van de la mano en casi todos los casos. Así lo llevan advirtiendo los expertos en la materia desde hace años, señalando la importancia que tiene lo que ... comemos en nuestra vida diaria y también los años venideros. La evidencia científica de que los alimentos pueden ayudarnos a prevenir enfermedades o mejorar nuestro sistema inmunológico ha hecho que muchos califican ya a la comida como «la medicina del futuro».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app