Ángel Durántez, pionero en medicina de la longevidad en España: «No existe un medicamento que pueda comprimir todo lo bueno que puede hacer el ejercicio»

En 2040 España alcanzará a Japón como el país más longevo del mundo con una esperanza de vida prevista superior a 85 años, según una proyección publicada por The Lancet. La prestigiosa revista científica realizó un estudio que tiene en cuenta todas las ... variables de mortalidad por causas específicas y causas generales, así como los indicadores asociados, utilizando un marco que da diferentes escenarios para muchos factores de riesgo.

Referente de la Medicina Preventiva Proactiva y pionero en España en el campo de la Medicina para el Envejecimiento Saludable, el doctor Ángel Durántez ha hablado del envejecimiento y sus causas, pero también de cómo ganar calidad de vida, en una reciente conversación en el pódcast 'Tengo un plan'.

El experto en longevidad y autor del libro 'Joven a los 100', sostiene que si queremos llegar a la esperanza de vida propuesta y evitar enfermedades graves, debemos ser conscientes del autocuidado, que muchos parecen olvidar. Además insiste: «no existe un medicamento que pueda comprimir todo lo bueno que puede hacer el ejercicio». Y es que está claro que si el hacer deporte fuera un suplemento, no existiría médico en el planeta que no lo recomendara. Los estudios indican que el sedentarismo aumenta entre un 20% y un 30% el riesgo de muerte prematura.

Relación entre grasa, testosterona y longevidad

Reconocido por Forbes entre los mejores médicos del país, Durántez defiende un enfoque preventivo de la salud que combina medicina, ciencia y hábitos cotidianos. Asegura que el estilo de vida activo influye en cuántos años vivimos, y es capaz de mejorar parámetros metabólicos, hormonales y mentales sin los efectos secundarios de los fármacos. Como ejemplo, explicó que el aumento de la masa grasa reduce los niveles de testosterona, ya que «en la grasa corporal la testosterona se metaboliza a estradiol».

Mantener una buena composición corporal, por tanto, no solo influye en la estética, sino también en la vitalidad y la funcionalidad hormonal. Y es que nuestros músculos juegan un papel vital en nuestra salud y longevidad. Si tiene una buena masa muscular ganará en bienestar, independencia y autonomía.

El médico destaca en la charla la importancia del movimiento y la actitud como los dos pilares esenciales del envejecimiento saludable. Además resalta que el envejecimiento puede «ralentizarse e incluso revertirse parcialmente» con una combinación bien estructurada de ejercicio de fuerza, nutrición adecuada, descanso y control del estrés.

Pilares para una vida longeva según Ángel Durántez, experto en envejecimiento saludable Mantener una actitud positiva y mentalidad optimista ante la vida.​

Realizar ejercicio físico de manera regular y frecuente, priorizando mantenerse activo todos los días.​

Seguir una nutrición saludable, prefiriendo una dieta mediterránea basada en alimentos reales y evitando procesados y azúcares; recomienda también el ayuno intermitente o restricción calórica moderada.​

Dormir bien y respetar la higiene del sueño, asegurando una rutina de descanso adecuada (7-8 horas diarias, evitar pantallas antes de dormir, cuarto oscuro y fresco).​

Evitar hábitos tóxicos como el alcohol, tabaco y otras sustancias, además de minimizar la exposición a tóxicos ambientales.​

Controlar el estrés incorporando prácticas como mindfulness, meditación o yoga para cuidar la salud mental.​

Individualizar prevención y control médico: realizarse revisiones médicas proactivas y personalizadas para anticipar riesgos.​

Considerar la suplementación nutricional si hay déficits detectados, especialmente vitamina D, omega 3, probióticos, coenzima Q10 y vitaminas del grupo B, siempre tras análisis y consejo profesional.

«Si no haces entrenamiento ningún suplemento vale...si no tienes masa muscular, tienes excesiva grasa visceral y signos de inflamación, esto es lo que te está envejeciendo rápidamente», explica durante la entrevista, en la que advierte: «¿Qué das da que este suplemento potencie tu sistema inmunológico si no haces nada de ejercicio? empieza por ir al gimnasio dos días a la semana, eso tiene bastante más impacto en tu salud futura que todo eso que puedas tomarte de inmunoglobulinas», indica.

Por qué es mejor saltarse la cena o cenar temprano

El doctor 'antiaging' también se refirió a estudios recientes sobre ayuno intermitente, destacando que los protocolos que eliminan la cena muestran mejores resultados metabólicos y de longevidad que los que suprimen el desayuno. «Los marcadores mejoran claramente», señala, subrayando la importancia del famoso, y tan de moda, ritmo circadiano en la salud.

Finalmente, Durántez - que defiende la importancia de mantener estilos de vida saludables y vigilar los biomarcadores - reflexionó sobre el auge de figuras como Brian Johnson, un empresario estadounidense e inversor de Silicon Valley que está invirtiendo millones de dólares en revertir su edad biológica con los tratamientos más controvertidos que existen. Aunque reconoce avances fascinantes, el doctor español sostiene que «el verdadero antídoto contra el envejecimiento no está en un laboratorio, sino en la constancia diaria». La clave: empezar a cuidarse, cuanto antes, mejor.