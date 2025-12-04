Sebastián La Rosa, médico especialista en longevidad: «Nuestro cuerpo no puede hacer nada para elegir quemar grasa de un lugar específico»

Los expertos son claros: si el ejercicio fuera un suplemento, no habría doctor que no lo recomendara. Y es que no hay medicamento que pueda comprimir lo que puede hacer el ejercicio. Para nuestra salud y nuestro físico. Porque moverse es esencial y es el ... mejor método a la hora de perder grasa, favoreciendo nuestro bienestar a largo plazo.

Y es que con las vacaciones de Navidad a la vuelta de la esquina, muchos son los que tendrán en mente ya ponerse con alguna que otra dieta restrictiva. Y como no, las máquinas de cardio de los gimnasios ya esperan la afluencia masiva del clásico enero.

Para la pérdida de peso saludable existe una única 'fórmula mágica': combinar dieta equilibrada y saludable así como tener una actividiad física regular. Y quede claro una cosa: la ciencia sostiene que no es posible perder grasa localizada. Ni cremas ni milagros. Nada de elegir un poquito de michelín lateral, otro cuarto y mitad de lo que sobra en la parte de delante o las famosas cartucheras. Ni siquiera con la última revolución farmacológica como el Ozempic, Wegovy o Mounjaro.

La pérdida de grasa es un proceso global que depende del déficit energético y de la constancia

«Nuestro cuerpo no puede hacer nada para elegir quemar grasa de un lugar específico», explica el doctor Sebastián La Rosa, conocido por divulgar sobre alimentación, longevidad y bienestar integral, que acumula miles de seguidores por su lenguaje claro y consejos basados en evidencia científica. Lo hace el divulgador argentino en una de sus últimas publicaciones en las plataformas digitales, donde quiso aclarar uno de los mitos más persistentes del fitness.

Según el experto, la grasa corporal «no se quema por zonas», sino que su reducción es un proceso global que depende del déficit energético y de la constancia en los hábitos. «Si quieres perder grasa de un sitio específico donde tienes más grasa acumulada, supongamos abdomen, vas a tener que perder grasa de todo el cuerpo», enfatiza. Como ejemplo, señala que incluso una pérdida del 10% del peso corporal en grasa, unos 8 kilos en una persona de 80, puede no ser suficiente para notar cambios en zonas más rebeldes.

Las claves científicas para perder grasa Déficit Calórico Moderado: Es el pilar de la pérdida de grasa. Una reducción moderada (entre el 10% y el 20% de las calorías diarias) es suficiente y más sostenible que los déficits extremos.

Aumento de la Actividad Física: El ejercicio ayuda a quemar más calorías, lo que contribuye al déficit calórico. La actividad física aeróbica constante (caminar rápido, correr, etc) es eficaz. Además entrena fuerza cada semana: El ejercicio de fuerza es clave para mantener el músculo, evitar el efecto rebote y mejorar la quema de grasa.

Entrenamiento de Alta Intensidad (HIIT): Agota rápidamente las reservas de glucógeno y obliga al cuerpo a utilizar las reservas de grasa como fuente de energía, quemando más calorías totales de manera eficiente.

Consumo Adecuado de Proteínas: Incrementar la ingesta de proteínas es crucial. Ayuda a preservar la masa muscular mientras se pierde grasa y puede acelerar el metabolismo.

Manejo del Sueño y Estrés: El descanso de calidad y el control del estrés son vitales, ya que los desequilibrios hormonales provocados por su falta pueden afectar negativamente al metabolismo y la pérdida de grasa.

Hidratación y Probióticos: Beber suficiente agua y consumir alimentos con probióticos (como yogur o kéfir) puede favorecer un peso saludable y el porcentaje de grasa corporal.

Grasa Localizada: Es importante entender que la ciencia indica que no es posible quemar grasa de forma localizada solo en un área específica del cuerpo (como el abdomen) mediante ejercicios concretos para esa zona. La pérdida de grasa ocurre de manera generalizada en todo el cuerpo.

El doctor insiste en la importancia de elegir actividades adecuadas para mejorar la oxidación de grasas. «Aplicá ejercicio que te ayude a quemar más grasa, como el ejercicio aeróbico de zona 2, que es el más tranquilo», recomendó. Este tipo de entrenamiento se refiere a esfuerzos de baja intensidad y larga duración, en los que el cuerpo utiliza una mayor proporción de grasa como fuente de energía.

Características clave del entrenamiento en zona 2 Intensidad: Baja a moderada, donde se puede hablar sin jadear. A menudo se describe como 'cómodo pero desafiante'.

Frecuencia cardíaca: Entre el \(60\%\) y el \(70\%\) de la frecuencia cardíaca máxima.

Fuente de energía: El cuerpo utiliza principalmente las grasas como combustible, y mantiene estables los niveles de lactato en sangre sin acumularlo en exceso.

El experto detalla en la publicación que, para la mayoría de personas de entre 30 y 40 años, esa intensidad equivale a «correr a unos 120 latidos por minuto», mientras que a los 50 años «probablemente signifique hacer un ejercicio entre 100 y 110 latidos por minuto». Gracias a los dispositivos inteligentes, hoy es posible monitorizar fácilmente la frecuencia cardíaca y ajustar el esfuerzo en tiempo real.

«Lo importante», concluyó el doctor, «es no abandonar el cambio de alimentación y de rutina de ejercicio porque no ves resultados evidentes en el sitio que quieres. Ese será el último lugar donde notes la pérdida de grasa, simplemente porque hay más cantidad de grasa acumulada».