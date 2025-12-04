Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Telefónica propone bajar un 5% la afectación del ERE en tres filiales, pero los sindicatos lo ven «insuficiente»

Sebastián La Rosa, médico especialista en longevidad: «Nuestro cuerpo no puede hacer nada para elegir quemar grasa de un lugar específico»

El doctor insiste en la importancia de elegir actividades adecuadas para mejorar la oxidación de grasas, como el ejercicio aeróbico de zona 2

Saúl Sánchez, nutricionista deportivo, sobre los suplementos para perder grasa: «La capsaicina activa el metabolismo termogénico e incrementa el gasto energético»

Ángel Durántez, médico especialista en longevidad: «Hay dos momentos en la vida en el que empiezan a dispararse las enfermedades y se acelera el envejecimiento»

Sebastián La Rosa, médico especialista en longevidad: «Nuestro cuerpo no puede hacer nada para elegir quemar grasa de un lugar específico»
Sebastián La Rosa, médico especialista en longevidad: «Nuestro cuerpo no puede hacer nada para elegir quemar grasa de un lugar específico»
Isaac Asenjo

Isaac Asenjo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los expertos son claros: si el ejercicio fuera un suplemento, no habría doctor que no lo recomendara. Y es que no hay medicamento que pueda comprimir lo que puede hacer el ejercicio. Para nuestra salud y nuestro físico. Porque moverse es esencial y es el ... mejor método a la hora de perder grasa, favoreciendo nuestro bienestar a largo plazo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app