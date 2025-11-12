Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día
Escucha las noticias de este miércoles 12 de noviembre

La técnica fácil que convierte el boniato en un prebiótico para mimar la microbiota

Versátil en la cocina, repleto de vitaminas antioxidantes y minerales, saciante y rico en fibra que protege el intestino

Pódcast: Cómo dejar de usar la comida para gestionar las emociones

Boniatos asados
Boniatos asados freepik
Elisa Escorihuela

Elisa Escorihuela

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El boniato es uno de los alimentos estrella en otoño y si aún dudas si añadirlo o no a tu alimentación hoy te hablo de sus virtudes a nivel nutricional, porque ya no es solo su sabor dulce y la versatilidad que tiene en ... la cocina, sino que además es una alternativa perfecta cuando queremos añadir energía a nuestra alimentación de forma controlada, sin provocar pocos bruscos de azúcar en sangre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app