Qué comer para reducir la caída del pelo: nutrientes esenciales para que luzca sano y bonito

Combinar una dieta rica en vitaminas y minerales con el apoyo de la nutricosmética capilar constituye la estrategia más efectiva para prevenir la caída, reforzar la fibra del cabello y mantener un pelo sano, brillante y lleno de vitalidad, tal como explica la Dra. María ... Amaro (@metodoamaro), médico especialista en estética y nutrición.

Algunos de los nutrientes que favorecen su crecimiento y fortalecen la estructura desde la raíz, según apunta la experta, son las vitaminas A y C, las vitaminas del grupo B (biotina, B6, B12 y ácido fólico) y vitamina E. Mientras que la A y la C, presentes en verduras de hoja verde (espinacas, acelgas y brócoli), así como en cítricos (naranja, limón y pomelo); hidratan el cuerpo cabelludo, estimulan la producción de sebo natural y favorecen la síntesis del colágeno; las del Grupo B, que contiene alimentos como el huevo, el yogur, el pescado y las legumbres; intervienen en la formación de queratina, que es la proteína principal del cabello; y estimulan el crecimiento capilar. Igualmente útil es la vitamina E que aportan los frutos secos y los aceites vegetales, ya que es un antioxidante que protege los folículos capilares del daño oxidativo y mejora la microcirculación del cuero cabelludo.

En cuanto a los minerales, conviene atender a las aportaciones de hierro, calcio, magnesio, zinc, selenio y el azufre. El hierro, que se encuentra en carnes rojas, legumbres y vegetales de hoja verde; es uno de los más relevantes pues, como apunta la Dra. Amaro, es fundamental para transportar oxígeno a los folículos pilosos, especialmente si se combina con alimentos ricos en vitamina C, que favorecen su absorción. «El déficit de hierro puede provocar debilidad y caída del cabello», asegura.

En el caso del calcio y el magnesio, presentes en productos lácteos, son útiles porque estimulan el crecimiento capilar y aportan proteínas que contribuyen a la regeneración de la fibra del cabello.

Por su parte, el zinc y el selenio, que se obtienen de los frutos secos, los cereales integrales y del marisco, favorecen la protección del cabello frente al estrés oxidativo. La función del azufre, presente en carnes, pescados, huevos, ajo, cebolla y coles; no es desdeñable, pues es esencial para la síntesis de la queratina.

Tampoco hay que olvidar el aporte de ácidos grasos Omega-3, lípidos esenciales que se pueden encontrar en los pescados azules como el salmón, las sardinas o el atún; ya que mantienen el cabello hidratado, flexible y con un brillo natural, además de que ayudan a reducir la inflamación del cuero cabelludo.

Nutricosmética: belleza desde el interior

Aunque la base de un cabello sano es una dieta equilibrada, en ocasiones puede que no cubra los requerimientos nutricionales necesarios. Por eso en casos como caída excesiva, pérdida de densidad, falta de brillo o fragilidad capilar, la Dra. Amaro aconseja optar por la nutricosmética capilar, que ayuda a mejorar la salud y la apariencia del cabello desde el interior mediante suplementos alimenticios ricos en vitaminas, minerales y extractos naturales.

Según explica la Dra. Amaro, su uso es importante pues, aunque se siga una dieta equilibrada, en muchas ocasiones no se llega a cubrir con ello todos los requerimientos nutricionales necesarios.

Además, la nutricosmética capilar complementa la alimentación nutriendo y oxigenando el bulbo piloso para favorecer un crecimiento más fuerte y duradero. «Es especialmente recomendable en casos de caída excesiva, pérdida de densidad, falta de brillo o fragilidad capilar», recomienda.

Por un lado estarían los redensificantes capilares, que mejoran la densidad, el grosor y la pigmentación del cabello estimulando la regeneración capilar. Y por otro el colágeno hidrolizado que aporta aminoácidos esenciales que favorecen la fibra capilar y frenan la caída; y la queratina y la quinina, que contribuyen a reparar el cabello dañado y a restaurar su vitalidad, dotando al cabello de suavidad y brillo.

Algunas firmas que, según indica la Dra. Amaro, cuentan con líneas específicas de cosmética capilar son: Cumlaude, GOAH, Iraltone, Klorane o Luxmetique.