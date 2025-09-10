Suscribete a
ABC Premium

Perder peso a partir de los 50: qué tener en cuenta para reducir las zonas difíciles

Los cambios hormonales y la modificación de la composición corporal preocupan especialmente en la perimenopausia y en la menopausia

Dra. Amaro: «Para adelgazar no hay que comer menos, sino más y mejor»

Pablo Ojeda: «Los que usan el ayuno por su cuenta para perder peso corren riesgos»

Ana Asensio, doctora en Neurociencia: «Leer no es un pasatiempo, sino que permite construir una reserva cognitiva para envejecer mejor»

A partir de los 50 conviene cuidar más la alimentación y hacer ejercicio.
A partir de los 50 conviene cuidar más la alimentación y hacer ejercicio.
Elisa Escorihuela

Elisa Escorihuela

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El paso de los años provoca cambios en nuestro cuerpo y a partir de los 50 años es normal que muchas personas empiezan a notar que su cuerpo ya no es el que era, empieza a acumularse grasa donde antes no estaba, por ejemplo ... en el caso de las mujeres lo notamos mucho en la zona del abdomen, los brazos, el pecho y es que esta redistribución de masa corporal que está ligada a cambios hormonales, disminuye la masa muscular y el metabolismo de repente decide ponerse de huelga. Pero bueno, a pesar de que parece desalentador, tampoco significa que no podamos hacer nada para mantenernos en forma y sentirnos mejor en esta etapa, en la que al menos, la experiencia nos da la fortaleza de enfrentarnos a ella con más sabiduría y algo de sentido del humor.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app