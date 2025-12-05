Netflix comprará los estudios y el streaming de Warner Bros por 72.000 millones de dólares: incluye todo el catálogo y HBO

Netflix acordó comprar los estudios de cine y televisión de Warner Bros. Discovery y su división de streaming por 72.000 millones de dólares. Este acuerdo entregaría el control de uno de los activos más preciados y antiguos de Hollywood a la empresa pionera del ... streaming que ha revolucionado la industria de los medios.

El acuerdo, anunciado el viernes, se produce tras una puja de varias semanas en la que Netflix se impuso con una oferta de casi 28 dólares por acción, superando la oferta de casi 24 dólares de Paramount Skydance por la totalidad de Warner Bros. Discovery, incluyendo los activos de televisión por cable que se escindirán.

Las acciones de Warner Bros. Discovery cerraron a 24,5 dólares el jueves, lo que le otorga un valor de mercado de 61.000 millones de dólares.

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 — Netflix (@netflix) December 5, 2025

La compra del propietario de franquicias emblemáticas como «Game of Thrones», «DC Comics» y «Harry Potter» inclinará aún más el equilibrio de poder en Hollywood a favor del gigante del streaming que construyó su dominio sin grandes adquisiciones ni una gran biblioteca de contenidos, lo que ayudará en sus esfuerzos por protegerse de la competencia de Walt Disney y Paramount, respaldada por la familia Ellison.

Los analistas han afirmado que Netflix está impulsado por el deseo de asegurar los derechos a largo plazo de series y películas de éxito y de depender menos de estudios externos a medida que se expande al sector de los videojuegos y busca nuevas vías de crecimiento tras el éxito de su ofensiva contra el intercambio de contraseñas.

Sin embargo, el acuerdo probablemente se enfrentará a un fuerte escrutinio antimonopolio en Europa y Estados Unidos, ya que otorgaría al mayor servicio de streaming del mundo la propiedad de un rival que alberga HBO Max y cuenta con casi 130 millones de suscriptores.

Paramount, dirigida por David Ellison, que inició la guerra de ofertas con una serie de ofertas no solicitadas y tiene estrechos vínculos con la administración Trump, cuestionó el proceso de venta a principios de esta semana en una carta en la que alegaba un trato favorable a Netflix.

Para disipar las preocupaciones sobre la concentración del mercado, Netflix argumentó en las negociaciones del acuerdo que una posible combinación de su servicio de streaming con HBO Max beneficiaría a los consumidores al reducir el coste de una oferta combinada, según informó Reuters el martes.

La compañía también le dijo a Warner Bros Discovery que seguiría lanzando las películas del estudio en los cines en un intento de aliviar los temores de que su acuerdo eliminaría otro estudio y una fuente importante de películas cinematográficas, según informes de los medios.