Probióticos, magnesio y vitamina B: por qué es el trío perfecto para retomar la actividad tras las vacaciones

Con la llegada de septiembre y la vuelta a la rutina, muchas personas sienten lo que se conoce como 'síndrome postvacacional', con síntomas como el cansancio, falta de energía, insomnio o incluso ansiedad por anticiparse a todo lo que acarrea volver. Aunque normalmente se toma como algo normal, la ciencia está señalando que todo esto tiene un factor clave que puede marcar la diferencia en cómo afrontamos este periodo: la microbiota intestinal. Según un estudio publicado en Current Neuropharmacology, el equilibrio de nuestras bacterias intestinales no sólo influye en la digestión y en la inmunidad sino también en el estado de ánimo, el sueño y la energía diaria gracias a la conexión intestino-cerebro.

Cuando la microbiota está en desequilibrio puede aparecer lo que los expertos llaman neuroinflamación: un fenómeno en el que las toxinas que vienen del intestino llegan al sistema nervioso central, debilitando la barrera protectora del cerebro. Esto significa fatiga mental, una especie de 'niebla' cognitiva y una sensación de agotamiento constante. Natalia Durán, dietista integrativa y especialista en microbiota y enfermedades autoinmunes, explica que cuidar nuestra flora intestinal en esta época es una estrategia para recuperar el bienestar físico y emocional.

«Igual que existe el concepto de 'intestino permeable', también hay una barrera

Las claves para alcanzarlo

La evidencia científica señala tres claves para lograrlo:

1. Los probióticos específicos como Lactobacillus helveticus y Bifidobacterium longum, los cuales han demostrado reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo en estudios clínicos.

2. Las vitaminas del grupo B, fundamentales para la producción de energía y neurotransmisores, se ven afectadas para su absorción cuando existe disbiosis intestinal, un desequilibrio de la microbiota.

3. Por último, el magnesio bisglicinato, una forma biodisponible de este mineral que favorece el descanso, la regulación nerviosa y la resistencia al estrés.

En definitiva, la vuelta al trabajo y a la vida de antes de vacaciones puede ser menos pesada si entendemos que la energía y la claridad mental no sólo depende del descanso o la motivación. Apostar por un buen cuidado, en este caso de la microbiota, es una forma eficazde afrontar esta rutina con mayor vitalidad, equilibrio y bienestar.

