Chef Bosquet: «La calabaza, la cebolla y la zanahoria son los vegetales a los que más partido se les puede sacar en la cocina»

Con casi dos millones y medio de seguidores en Instagram Roberto Bosquet, @chefbosquet, se ha consolidado en el panorama culinario como uno de los creadores de contenido de más éxito. No solo trabaja para grandes marcas, sino que ha publicado varios libros, colabora habitualmente ... con los medios de comunicación y está a punto de estrenar (en octubre) un proyecto que, según asegura, nos va a dejar con la boca abierta. Comparte a diario recetas saludables y sencillas (ya ha publicado más de 5.000 platos) en sus redes sociales (Instagram, TikTok y Youtube) y no para de hacer entrevistas en prensa, en radio y televisión para hablar de alguno de sus libros, como 'Fast food saludable ', ' Chef Bosquet. El placer de comer sin remordimientos ', 'Express' y 'Todos a la mesa' .

En ABC Bienestar, además, contamos cada semana desde hace siete años con una creación culinaria semanal, que Roberto Bosquet explica paso a paso en formato vídeo. Puedes ver aquí todas la recetas saludables del Chef Bosquet.

Lleva una vida laboral y familiar intensa (tiene dos hijos pequeños) que requiere no solo una energía especial sino también una gran capacidad de planificación y organización. Descubrimos algunos de sus trucos para disfrutar mientras trabaja en la cocina.

¿Qué recetas suelen gustar más a tus seguidores en este momento del año?

Después del verano y, sobre todo en septiembre, que es un mes caracterizado por la vuelta a la rutina lo que la mayoría quiere es comer de forma saludable, primando los platos ligeros y que sean fáciles de preparar. Lo que sí es cierto es que siguen triunfando las recetas dulces frente a las saladas. Creo que la gente sigue teniendo lo dulce en un pedestal.

¿Cuáles son las verduras más versátiles en la cocina y por qué?

Para mí son la calabaza, la zanahoria y la cebolla, ya que se pueden utilizar tanto en multitud de platos salados, como en los postres. También puedo citar a los pimientos, que pueden utilizarse tanto como ingrediente principal como para complementar otros platos.

Cada vez se habla más de la importancia de incluir las suficientes proteínas en el plato, ¿cómo podemos aumentar su cantidad fácilmente?

Lo más fácil es jugar con el huego y los lácteos, especialmente con quesos, como el fresco, el queso de Burgos, o el tipo cottage. Son muy versátiles porque se pueden usar tanto frescos como cocinados y pueden combinarse casi con cualquier plato. También resulta enriquecedor usar quesos más potentes de sabor, si bien en este caso hay que usar menos cantidad para que el plato sea ligero y saludable, además de sabroso.

¿Qué tendría que llevar un desayuno saludable?

Lo primero sería introducir al menos una pieza de fruta, después algo de proteína como huevo o jamón y por último habría complementar con grasas saludables como la que aporta el aceite de oliva virgen y el aguacate. Además, habría que añadir más o menos hidratos de carbono en función de la actividad física que realice esa persona en su día a día.

¿Y qué ingredientes deberían aparecer en un plato saludable?

Para que sea saciante sería interesante aportar el aguacate, así como proteínas (en forma de carne magra, pescado o huevo) y, por último, alimentos que contengan hidratos de carbono de absorción lenta.

¿Qué alternativas son más saludables para reducir o eliminar el consumo de alcohol?

Además del agua con gas, las kombuchas ofrecen muchas posibilidades. Es la alternativa que elijo casi siempre.

¿Qué tipo de productos no encontraremos nunca en su nevera?

No tomamos ultraprocesados en casa. Si vamos a comer snacks, galletas, bizcochos, bollería helados, pizzas o hamburguesas las preparamos en casa y con ingrediente saludables. Conseguimos que siente mejor y que esté mucho más rico.

¿Y qué es lo que no falta en su nevera?

Los huevos, los lácteos de buena calidad, muchos vegetales, carnes, pescados (tanto frescos como congelados) y manteca de frutos secos. Y en la alacena siempre tengo avena, arroz, frutos secos y chocolate.

¿Tres básicos para preparar una cena que nos saque de apuros?

Huevos, lácteos, y patatas. Puedes hacer de todo, son muy versátiles.

¿Qué alimentos poco saludables le suelen atraer más del supermercado?

Los helados, una buena horchata o algunos productos de panaderías artesanas. Pero si lo quiero comer, lo como, porque ya tengo interiorizada una forma de comer que hace que no me sienta culpable por comerme algo menos saludable. Puede pasar una o dos veces a la semana, así que si veo algo que me apetece, me lo como sin problema y sin sentirme culpable. Lo importante es lo que se hace el resto del tiempo.

¿Qué consejo daría a las personas que quieren reducir su consumo de azúcar?

Si tenemos en casa productos con azúcares añadidos, lo comeremos, así que lo ideal es no comprarlos y optar siempre por las versiones caseras y saludas.

¿Cuáles son los principales errores que se suelen cometer cuando uno cree, de forma equivocada, que está preparando un plato saludable?

La mayoría de las personas se equivocan porque añaden productos ultraprocesados a los alimentos naturales. Pensamos que por introducir en el plato un alimento natural y saludable ya lo es la totalidad del plato. Pero si le hemos añadido, por ejemplo, una salsa ultraprocesada o cualquier otra cosa parecida, nos habremos cargado el plato porque ya no será tan saludable ni tan ligero.

¿Cuáles son los utensilios y accesorios que no deben faltar en la cocina para facilitar la tarea?

Lo ideal es invertir en un buen horno, sartenes de calidad antiadherentes, cuchillos de primera y una buena picadora. Luego pueden ir añadiéndose otros extras para mejorar con alguna preparación en concreto, pero podría decirse que esa es la base.