Chef Bosquet: «La calabaza, la cebolla y la zanahoria son los vegetales a los que más partido se les puede sacar en la cocina»

Ha publicado más de 5.000 recetas saludables en sus redes sociales y nunca se cansa de haber nuevas pruebas para aumentar la versatilidad culinaria de los alimentos

Roberto Bosquet, Chef Bosquet.
Raquel Alcolea

Con casi dos millones y medio de seguidores en Instagram Roberto Bosquet, @chefbosquet, se ha consolidado en el panorama culinario como uno de los creadores de contenido de más éxito. No solo trabaja para grandes marcas, sino que ha publicado varios libros, colabora habitualmente ... con los medios de comunicación y está a punto de estrenar (en octubre) un proyecto que, según asegura, nos va a dejar con la boca abierta. Comparte a diario recetas saludables y sencillas (ya ha publicado más de 5.000 platos) en sus redes sociales (Instagram, TikTok y Youtube) y no para de hacer entrevistas en prensa, en radio y televisión para hablar de alguno de sus libros, como 'Fast food saludable ', ' Chef Bosquet. El placer de comer sin remordimientos ', 'Express' y 'Todos a la mesa' .

