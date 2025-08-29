Cómo preparar un batido de melón saciante y nutritivo en dos minutos Roberto Bosquet, Chef Bosquet, propone esta refrescante bebida para aprovechar los últimos días de esplendor de esta fruta de temporada

La combinación del melón, la horchata y el queso cottage que propone el Chef Bosquet en esta receta le resulta especialmente atractiva, no solo por los nutrientes que aporta, sino también porque puede elaborarse con dos productos de su tierra (es originario de Villarreal, en Castellón): la horchata o bebida de chufa y el melón de la Plana Baixa, si bien aclara que también es posible usar otro tipo de melón, pues algunas variedades están viviendo en los últimos días del verano su máximo esplendor.

Ingredientes Melón 200 gramos

200 gramos Queso cottage 50 gramos

50 gramos Horchata sin azúcar 150 gramos

150 gramos Hielo picado 100 gramos

100 gramos Hierbabuena fresca 3 hojas

El melón, rico en vitaminas y minerales, destaca por su contenido en agua por lo que no es raro que se considere una de las frutas estrella del verano. Destaca por su baja densidad calórica y por su capacidad para saciar. También es rico en fibra, betacarotenos, ácido fólico y potasio. Su bajo contenido en sodio hace que sea una buena opción en personas con hipertensión.

En cuanto a la horchata , lo importante es o bien elegir una que no tenga azúcares añadidos o preparar una bebida de chufa de elaboración casera.

Cabe destacar que la chufa es un tubérculo rico en fibra, hierro o magnesio, aunque también cuenta con vitaminas C y E, minerales y antioxidantes. Es una bebida que puede formar parte de la alimentación vegana, así como de los intolerantes a la lactosa o al gluten. También pueden consumirla algunas personas que tengan algún tipo de problema digestivo.

Cómo preparar el batido de melón, paso a paso Se preparan los ingredientes Se corta el melón en trozos y se echa en la trituradora junto con el queso cottage, la horchata y unas hojas de hierbabuena. Se tritura la mezcla Una vez que tenemos todos los ingredientes en el vaso se trituran hasta conseguir una textura líquida. Se prepara para tomar Se sirve en en un vaso largo de boca ancha junto con un poco de hielo picado y se decora con una hoja de hierbabuena fresca.

Además, puedes seguir todas las recetas que a lo largo de los últimos años ha publicado el Chef Bosquet en ABC Bienestar aquí: recetas saludables del Chef Bosquet , comprar algunos de los libros del Chef Bosquet (el más reciente es 'Todos a la mesa' con el que es posible aprender recetas fáciles, saludables y deliciosas) que aportan todo tipo de ideas culinarias originales y además seguir su cuenta de Instagram, @chefbosquet que ya es todo un referente no solo para los 'foodies' amateur sino para los más prestigiosos chefs.

