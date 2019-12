Trucos de cocina para Navidad: cómo cocer el marisco y cortar bien el jamón

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tanto si eres de los que no pisa la cocina como de los que ama perderse entre fogones, la Navidad es la época del año en la que más se innova en recetas y hay que lucirse. Noelia Suárez, directora de comunicación de Nutritienda.com, asegura que «la Navidad es la época del año en la que más nos gusta preparar pequeños platos 'delicatessen' para familiares y amigos», y si además de unos platos suculentos hacemos una buena presentación, triunfamos seguro.

Teniendo en cuenta que aún hay tiempo para preparar los menús de esta Navidad, Noelia Suárez aconseja probar estos trucos y «presentar los platos de forma creativa». El resultado será espectacular, pero avisa de que siempre «hay que comer con moderación. El consejo más importante para estas fiestas es que no te estreses si comes de más: los ayunos intermitentes posteriores, el echar más y más horas en el gimnasio para compensar o faltar a planes especiales no es la solución. Castigarte por ese plato de más solo hará que tengas una mala relación con la comida. El estilo de vida saludable no depende solo de dos semanas. Aplícalo en la mayor parte del año y disfruta de estas fechas con tus familiares y amigos», dice. La experta ha elaborado una lista de consejos para que no haya errores de última hora, y solo queda ponernos manos a la obra para que nos quede todo «de rechupete».