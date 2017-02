Educación confirma que este año no habrá oposiciones de Secundaria

El consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, ha confirmado este lunes que este año no habrá convocatoria de oposiciones de los cuerpos de Secundaria, pero las 800 plazas previstas se acumularán y se convocarán en 2018. «No nos va a dar tiempo a convocar oposiciones», ha subrayado Rey, quien ha insistido en que sin Presupuestos Generales del Estado no queda margen para ello.

Rey ha recordado que sólo podrán convocar oposiciones cuando exista un presupuesto y se conozca la tasa de reposición que el Gobierno establezca en el mismo.

El hecho de que no se convoquen, ha dicho, afecta a muchas personas, pero sólo se pueden desarrollar desde finales de junio y hasta finales de julio, momento en el que, ha augurado, todavía no habrá cuentas. No obstante, ha insistido en que esas plazas que se iban a sacar este año, unas 800 en principio, se acumularán para el próximo y, en caso de que se suprima la tasa de reposición, que deseó, se sacarán más.

Esta ausencia de convocatoria de plazas públicas es consecuencia de la «anarquía institucional» que ha vivido el país durante el año 2016. «No sale gratis tener esa conducta irresponsable en política».

Por otro lado, el consejero ha asegurado que antes de este miércoles, 8 de febrero, se conocerá finalmente, la prueba de Selectividad para los alumnos que este curso están estudiando segundo de Bachillerato.