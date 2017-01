Rajoy: Â«El populismo es demagogia barata, solo crea pobreza y divisiÃ³nÂ»

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido, en una entrevista en Onda Cero este jueves, contra el populismo, al que ha definido como «demagogia barata, que solo sirve para mentir, crear pobreza y división». En la misma entrevista, se ha referido al próximo congreso nacional del PP, y no ha descartado la creación de la figura del coordinador general del partido.

En cuanto a los Presupuestos de 2017, el presidente ha comentado que tenerlos es lo normal, y va a intentar el apoyo del PNV, aunque no lo tiene amarrado todavía. «Hay algo muy positivo, la aprobación del techo de gasto, que bajamos en 5.800 millones el gasto respecto a 2016. Es dar un mensaje de que España sigue empeñada en cumplir el déficit, y esto sigue con un Gobierno con 137 escaños». Por eso, cree que una parte de los Presupuestos está ya aprobada.

Ha negado que esté viviendo «una luna de miel» con el Partido Socialista, pese a los acuerdos y entendimientos que se han producido. «Todos debemos actuar con la mayor responsabilidad posible», ha advertido. «Es lo que toca, se trata de convertir una situación muy difícil en una oportunidad para hacer cosas».

Rajoy ha explicado que no ha vuelto a hablar con Pedro Sánchez desde que dejó la Secretaría General del PSOE, y ha admitido que no sabe qué ocurriría si volviera a liderar el Partido Socialista. Eso sí, está convencido de que la posibilidad de una gran coalición ya no se va a producir, ni él se lo va a proponer al PSOE, pase lo que pase en su congreso.

El presidente del Gobierno ha insistido en que está dispuesto a hablar de todo con la Generalitat de Cataluña, pero ha dejado claro que no está de acuerdo en liquidar la soberanía nacional, ni tampoco en un nuevo régimen fiscal para esa Comunidad. «Lo más importante que tiene Cataluña es evitar la quiebra de la Generalitat». «No voy a hacer nada contra la unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad de los españoles».

Con el congreso nacional del PP a la vuelta de la esquina, Rajoy se ha referido así a unas posibles primarias: «Mi partido es un partido con mucha democracia interna y no voy a juzgar la democracia que tienen los demás. Vamos a discutir las enmiendas y vamos a tratar de hacer algo razonable. Pero cada uno se gobierna como quiere, y nosotros lo hacemos de una forma bastante razonable».

Respecto a la figura del coordinador general del Partido Popular, Rajoy ha señalado que es una figura que se puede creer, y no sería la primera vez. «Puede haber una segunda vez o no. Habrá que escuchar a todo el mundo».

En cuanto a la limitación de mandatos, Rajoy ha recordado que lleva tres meses de presentes, y es un poco prematuro saber lo que pasará en el futuro. «No se puede ser dogmático ni tener posiciones prefijadas en estos asuntos».

Relaciones con Trump

Respecto al muro que quiere levantar Donald Trump en la frontera de México, Rajoy ha señalado que él defiende, en política de inmigración, una actuación en origen, que es lo que ha defendido siempre en la Unión Europea. Respecto a la valla de Ceuta y Melilla, ha insistido en que la prioridad es actuar en origen y a partir de ahí necesitamos que haya personas que vengan legalmente», porque no se puede abrir las fronteras para que entre todo el mundo.

Como presidente del Gobierno, ha subrayado que tiene que tener las mejores relaciones posibles con todo el mundo y no ha querido entrar en comentar sobre las declaraciones de Trump respecto a la inmigración y la delincuencia. «Es muy importante la integración, que la gente que venga de fuera se integre, y en España somos un modelo en eso. Ha habido un proceso de integración muy importante, algo que no ha ocurrido en otros países de la UE. Y la sociedad española ha estado muy fina, muy hábil y muy inteligente».

Cuando se le ha preguntado por el populismo, lo ha definido así: «El populismo es la demagogia barata, hacer diagnóstico que no corresponde a la realidad, el mentir y no darse cuenta de que la vida y gobernar no es tan fácil. Gobernar es muy difícil». «Hay gente que cree que sale en un plató de televisión siempre, hace declaraciones, echa la culpa de todo a otros, hace demagogia». «El populismo no sirve para nada, solo para crear pobreza y división».

Respecto a lo que pueda pasar en las elecciones de Francia, ha asegurado que si gana Le Pen sería «una catàstrofe». «No quiero ni pensarlo». Se ha mostrado convencido de que las cosas irán bien en las elecciones de Francia y Alemania este año. «Es capital para el futuro de Europa que las elecciones en Francia y Alemania salgan bien».

Sobre los datos de la EPA, que indican que el total de desempleados queda en 4,2 millones, y el paro descendió en 2016 en n 541.700 personas descendió, Rajoy ha recordado que el objetivo es llegar a 20 millones de empleados, un objetivo que ve alcanzable si se mantiene el ritmo y la política económica. En concreto, sobre los jóvenes, ha señalado que hay muchos que han encontrado trabajo, pero sigue siendo el reto para los próximos años, y hay que hacer un esfuerzo sobre todo en materia de formación.

Respecto a la subida de las pensiones, de un 0,25 por ciento, pese a la mayor subida de la inflación, Rajoy ha defendido que han ganado poder adquisitivo en los últimos años. La previsión del Gobierno es de un 1,5 por ciento de inflación este año. «Hemos aplicado la ley de pensiones, que se corresponde con la recaudación que tenemos en este momento».

Sobre el precio de la electricidad, el presidente del Gobierno comparó los datos de precios de España con otros países, para demostrar que nuestros países está por debajo. «Va a llover y eso dará lugar a una bajada», ha augurado. «Es un tema preocupante, afecta a la competitividad de las empresas y al bolsillo de todos los españoles», ha reconocido sobre el precio de la luz. «Si sube el petróleo va a subir la electricidad, pero en lo que defiende del Gobierno, los peajes, la tarifa está congelada por el Gobierno», ha explicado, pero ha insistido en que con viento y lluvia es más barato, y eso influye. En este momento, ha subrayado, estamos en precios de 2015. «No todo y en esta vida depende del Gobierno, ni en España ni en ningún lugar del mundo». Por eso, ha comentado que el precio subirá respecto a 2016, y supondrá una media de unos ochos euros al mes al año.

En la entrevista ha hablado también del juicio del a Gürtel, ha comentado que es bueno que después de ocho años haya un juicio, y ha asegurado que no está siguiendo el tema. De hecho, no sabía que se ha pedido la nulidad. «Deseo que los tribunales hagan lo que consideren que hay que hacer».