Las seis noticias de ciencia mÃ¡s impactantes de la semana

Un equipo de la Universidad de Estocolmo (Suecia) ha descubierto algo sorprendente. Resulta que el agua no es un líquido, sino dos. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad tiene dos fases líquidas con diferentes densidades y estructuras. «Descubrimos que el agua puede existir como dos líquidos diferentes a bajas temperaturas, donde la cristalización del hielo es lenta», dijo Anders Nilsson, autor del estudio, basado en experimentos con rayos X. «Los nuevos resultados dan un fuerte apoyo a que el agua a temperatura ambiente no puede decidir en cuál de las dos formas debe estar, a alta o a baja densidad, lo que da lugar a fluctuaciones locales entre estas», explicó Lars G.M. Pettersson, otro de los científicos que ha trabajado en la investigación. «El agua no es un líquido complicado, sino dos líquidos simples con una relación complicada», añadió.