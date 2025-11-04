Suscribete a
ABC Premium
Juicio a García Ortiz
El Tribunal cambia el orden de las declaraciones: la testifical de Miguel Ángel Rodríguez será esta tarde
El tiempo
La Aemet activa de nuevo este miércoles la alerta naranja en Sevilla por fuertes lluvias y tormentas

Este pueblo de Granada se llena de brujas este fin de semana: «Prepárate para vivir una experiencia inolvidable»

Soportújar, en la comarca de la Alpujarra, celebra el sábado la octava edición de su Noche de Brujas, una gran oportunidad para pasar miedo y divertirse

La historia de Soportújar, el pueblo de las brujas de Granada que no te puedes perder

Una de las numerosas alusiones a las brujas en el pueblo de Soportújar
Una de las numerosas alusiones a las brujas en el pueblo de Soportújar ayuntamiento de soportújar
Guillermo Ortega

Guillermo Ortega

Granada

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Dicen en Galicia de las brujas, o de las meigas, como allí las llaman, que, aunque no se crea en ellas, haberlas haylas. ¿Es eso extrapolable a otros puntos de España? En Soportújar, un pequeño pueblo de la Alpujarra de Granada, ... desde luego que sí. Allí, las brujas se han convertido en parte esencial de su historia. Aunque un poco de trampa sí que hay: cuando el municipio fue fundado… por gallegos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app