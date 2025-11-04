Este pueblo de Granada se llena de brujas este fin de semana: «Prepárate para vivir una experiencia inolvidable»

Dicen en Galicia de las brujas, o de las meigas, como allí las llaman, que, aunque no se crea en ellas, haberlas haylas. ¿Es eso extrapolable a otros puntos de España? En Soportújar, un pequeño pueblo de la Alpujarra de Granada, ... desde luego que sí. Allí, las brujas se han convertido en parte esencial de su historia. Aunque un poco de trampa sí que hay: cuando el municipio fue fundado… por gallegos.

Eso ocurrió entre los siglos XVI y XVIII. Tras la Reconquista y la expulsión de judíos y musulmanes que no quisieron abnegar de sus religiones, muchas tierras quedaron despobladas y los reyes las pusieron a disposición de quienes quisieran trabajarlas. A Granada llegaron muchos gallegos que se instalaron en pueblos a los que pusieron nombres que les recordaban a su lugar de origen: Pampaneira, Capileira o, para llegar a nuestro destino, Soportújar.

Desde entonces se habla de brujas en la zona. Mientras duró la Inquisición, por supuesto, se hizo en voz baja, porque airear aquellas cosas podía costar la muerte en la hoguera. Pero persisten desde entonces leyendas que sitúan a las brujas en Soportújar, reuniéndose en sus famosos aquelarres, frotándose manteca en las axilas y echando a volar. Ya, lo de si es con escoba, no se ha especificado mucho.

Pero si antes lo de hablar de las brujas era peligroso, ahora es divertido. Y también favorece económicamente a un pueblo que ha convertido su relación con la supuesta presencia de esos personajes en una fuente de ingresos aportados por los visitantes. Que no son pocos, ojo. De hecho, quien vaya un fin de semana y aspire a aparcar en un buen sitio para conocer Soportújar, debe madrugar.

El viaje ya merece la pena

Desde Granada, el viaje es precioso. A la Alpujarra se entra por Lanjarón y se sigue por Órgiva, dos lugares bastante interesantes. Justo antes de llegar al segundo, una carretera de montaña, con bastantes curvas, se adentra en la Alpujarra profunda, de vegetación exuberante y pueblos donde se conserva la esencia de la zona. Cáñar, un mirador privilegiado, puede ser la primera parada; después se pasa por Carataunas y la siguiente parada es ya Soportújar. Que se puede pasar de largo para entrar en el fabuloso Valle del Poqueira, pero no es éste el caso.

Una vez en Soportújar, aparte de disfrutar del encanto de un pueblo blanco y bien conservado, donde predomina la arquitectura típica alpujarreña, se deben ver los lugares relacionados con la brujería: el Mirador del Embrujo, donde se asegura que se reúnen para sus aquelarres, o la Fuente del Dragón, otra figura mitológica que se cuela de rondón en la historia porque igual guarda relación con las brujas. O no, pero por si acaso allí está.

También hay que acercarse a contemplar la estatua a la bruja Baba Yaga, el Centro Temático de la Brujería o la Cueva del Ojo de la Bruja. El viajero que decida echar allí el día y pasear por sus calles estrechas y bajo los soportales (que tal es el significado de la palabra Soportújar) va a pasarlo de miedo, pero en el buen sentido.

El Mirador de las Brujas es una de las paradas obligatorias t.s.

Sobre todo si se queda a disfrutar de la Noche de Brujas, que este viernes 8 de noviembre llega a su octava edición. Si ha estado en alguna de las anteriores, no podrá dejar de observar que cada vez se cuida más y se le da más contenido a esta fiesta, que congrega por supuesto a todo el pueblo y cada vez a más visitantes, llegados en su mayoría desde otros puntos de la Alpujarra, pero también desde el resto de la provincia y de Andalucía.

El programa de actividades es cada vez más ambicioso. Comienza a las seis de la tarde y se recomienda muy encarecidamente acudir disfrazado. Aquí pasa como en el Carnaval de Cádiz, que al que miran raro es al que va en ropa de calle. Para eso ya están los demás días del año, aquí de lo que se trata es de integrarse en el ambiente y, sobre todo, disfrutar.

Durante toda la tarde estará funcionando un mercado gastronómico, lo que garantiza que se podrán reponer los tejidos más tarde o más temprano con «sabores de esencia mágica», y también habrá numerosos puestos de artesanía local y comarcal. Ver las interesantes muestras artísticas es un preámbulo perfecto para amenizar la batukada de bienvenida, seguida de un pasacalle de brujas que se presume terrorífico.

A partir de ahí, casi todo lo que la imaginación permite: pasajes del terror para pasar un rato de miedo divertido, teatro de brujas que unen tradición, humor y misterio, un concurso de disfraces, otro de fotografía, y por supuesto baile amenizado por una orquesta y en torno al bebedizo obligatorio de cualquier aficionado a la brujería: la queimada.