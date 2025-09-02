La cala de Almería que está repleta de rocas, arena blanca y aguas cristalinas turquesas

En el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar se encuentra una de las calas más bonitas de la provincia de Almería. A tres kilómetros del núcleo costero de Las Negras se ubica la Cala del Plomo. Este rincón se mantiene prácticamente virgen, ofreciendo al visitante un paisaje natural que está alejado de las masificaciones turísticas.

Con más de 200 metros de longitud, la cala presenta un contraste singular. En la parte superior abundan las piedras, mientras que al acercarse a la orilla se convierte en un arenal suave de arena fina y clara. A lo largo de la costa, las paredes formadas por dunas fósiles erosionadas aportan un aire de misterio y aventura, pues esconden rincones donde practicar snorkel y descubrir una variada fauna marina.

La Cala del Plomo no solo destaca por su belleza natural, sino también por la tranquilidad de sus aguas. Con viento de poniente, el mar se muestra calmado, transparente y perfecto para el baño o la práctica de snorkel. Sin embargo, cuando sopla el levante conviene tener precaución, ya que el oleaje puede ser intenso.

El acceso a esta playa es relativamente sencillo. Desde la carretera AL-5106, que une Agua Amarga con Fernán Pérez, hay que tomar un desvío señalizado hacia la Cala del Plomo. La pista de tierra que recorre la Rambla del Plomo se extiende unos siete kilómetros y ofrece un paisaje con palmeras, olivos, bancales y el histórico Cortijo Fortificado de la Rambla del Plomo, levantado entre los siglos XVII y XVIII para proteger a los campesinos de los ataques de piratas berberiscos.

El camino desemboca directamente en la playa, donde es posible aparcar a pie de arena. El enclave también guarda huellas de su pasado. Hasta el siglo XVIII fue escenario de incursiones de piratas berberiscos que se abastecían de agua en un antiguo pozo árabe y saqueaban las huertas de la zona. Para frenar estas amenazas, en el siglo XVI se levantó una torre vigía en la Punta del Plomo, hoy desaparecida.

Desde esta cala parte un sendero señalizado que conecta las localidades de Las Negras y Agua Amarga. Siguiendo la ruta hacia levante se alcanza la Cala de Enmedio, otro paraíso de difícil acceso que sorprende por sus arenas doradas y aguas cristalinas. Si se avanza en dirección contraria, hacia Las Negras, se llega a la Cala de San Pedro, célebre por sus aguas transparentes y el ambiente hippie que conserva desde hace décadas.

La afluencia en la Cala del Plomo es moderada incluso en verano, con un ambiente relajado donde conviven bañistas textiles y naturistas. Sin duda, es un lugar privilegiado para quienes buscan disfrutar del Mediterráneo en estado puro, sin renunciar a la calma y al contacto directo con la naturaleza.