El autor del ataque contra el Capitolio este viernes ha sido identificado como Noah Green, un joven con un pasado normal, que no tenía registros policiales ni había levantado sospechas y que pareció entrar en un declive mental acelerado en los últimos años.

El teniente del Departamento de Policía de Mineápolis, el detective Richard Zimmerman, ha testificado este viernes durante el juicio por la muerte de George Floyd y ha asegurado que el uso de la fuerza que ejerció el exagente Derek Chauvin sobre la víctimas fue «totalmente innecesario».

Las autoridades jordanas han detenido al expríncipe heredero Hamza y han arrestado a otras 20 personas, por una supuesta trama contra «la estabilidad» del reino, según publica The Washington Post. El príncipe Hamza bin Husein está incomunicado en su palacio de Amán mientras se desarrolla la investigación sobre un posible complot contra su hermanastro y monarca jordano, Abdalá II. En el plan estarían involucrados otros miembros de la realeza jordana, así como algunos líderes tribales y oficiales de los servicios secretos.

Recluido en una mansión de Florida que en 1924 fue diseñada para servir como una Casa Blanca de reemplazo para los meses en que el frío torna a Washington casi inhabitable, Donald Trump comienza a asomar la cabeza tras el invierno de su descontento. Tras su derrota y su amarga salida, el expresidente empieza a marcar terreno de cara a las próximas primarias, que empiezan el año que viene, y las subsiguientes elecciones al Capitolio. No, Trump no se arrepiente de nada. No se esconde, sólo mide sus tiempos. Y ya tiene una pregunta que ha circulado en dos o tres discursos improvisados a los invitados que pasan a verle —algunos pago previo— por esa mansión de Mar-a-Lago: «¿Ya me echan de menos?».

En los años de Trump, fue su palafrenero, su más ardiente defensor, más trumpista que el propio presidente. En el ocaso, el diputado Matt Gaetz fue todavía más fiel, prometiendo ser la mano ejecutora de la venganza de los republicanos que habían osado votar contra el expresidente en el juicio político del ‘impeachment’. Trump, a quien le agradaba esa entrega, le abrió las puertas de la Casa Blanca, el avión presidencial y su mansión de Mar-a-Lago, donde el diputado le pidió matrimonio a su pareja en diciembre. Era un cuento de hadas populista, hasta que llegaron acusaciones de trata de menores.

Acaba de ganar las elecciones de Israel, las cuartas en menos de dos años, pero ha sido una victoria a medias porque vuelve a quedarse a las puertas de poder formar gobierno. Sus amigos y seguidores le apodan Bibi, con cariño. Sus detractores también le llaman Bibi, pero con desprecio, como se escucha cada sábado noche desde hace nueve meses frente a su residencia oficial, en las concentraciones en las que miles de manifestantes reclaman su dimisión. Benjamín Netanyahu (Tel Aviv, 1949) no deja a nadie indiferente y en su vida no ha parado de romper marcas. Fue el primer primer ministro nacido en el Estado de Israel, el más joven de la historia en alcanzar ese puesto, es el jefe de gobierno con más años en el cargo, por delante del mítico David Ben Gurion, y es también el primer jefe de Estado en activo que comparece ante la Justicia. Ahora

«Hoy Josep Borrell ha respondido favorablemente a mi petición, en calidad de presidente del Intergrupo de Amistad y Solidaridad con el Pueblo de Cuba en la Eurocámara, para que la UE medie con la Administración Biden y retire a Cuba de la lista de países que fomentan el terrorismo». Con este tuit el presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, Javier Moreno Sánchez, confirmaba esta semana la intención del Alto Representante para Asuntos Exteriores y Seguridad de la Unión Europea de mediar ante Washington para sacar a la isla caribeña de la lista de países patrocinadores del terrorismo, en la que le incluyó el pasado mes de enero el presidente saliente, Donald Trump.