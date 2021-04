Borrell mediará ante EE.UU. para sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo

«Hoy Josep Borrell ha respondido favorablemente a mi petición, en calidad de presidente del Intergrupo de Amistad y Solidaridad con el Pueblo de Cuba en la Eurocámara, para que la UE medie con la Administración Biden y retire a Cuba de la lista de países que fomentan el terrorismo». Con este tuit el presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, Javier Moreno Sánchez, confirmaba esta semana la intención del Alto Representante para Asuntos Exteriores y Seguridad de la Unión Europea de mediar ante Washington para sacar a la isla caribeña de la lista de países patrocinadores del terrorismo, en la que le incluyó el pasado mes de enero el presidente saliente, Donald Trump.

Dicha confirmación es la respuesta de Borrell, con fecha 29 de marzo, a una petición enviada el pasado mes de febrero por Moreno Sánchez para que la UE intercediera ante Washington para revertir la medida del anterior presidente, por la que la isla había vuelto a una lista de la que había sido extraída en 2015 por la Administración Obama en el marco del deshielo de las relaciones entre ambos países.

El reingreso a la lista lo anunció, el 11 de enero, nueve días antes de concluir el mandato de Trump, el entonces secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo. Pompeo justificaba entonces la decisión acusando al régimen cubano de «brindar reiteradamente apoyo a actos de terrorismo internacional al ofrecer un refugio seguro a terroristas». Argumentó, en un comunicado, que el Gobierno cubano había alimentado, albergado y brindado atención médica «a homicidas, fabricantes de explosivos y secuestradores, mientras muchos cubanos pasan hambre, no tienen vivienda y carecen de medicamentos básicos. Miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), designado como Organización Terrorista Extranjera por los Estados Unidos, viajaron a La Habana para mantener conversaciones de paz con el Gobierno colombiano en 2017», señalaba el pasado mes de enero.

También apuntaba que, alegando protocolos de negociación de paz, Cuba había rechazado las peticiones de Colombia de extraditar a diez líderes del ELN que viven en La Habana «después de que el grupo se atribuyera responsabilidad por el atentado con explosivos perpetrado en enero de 2019 en una escuela de cadetes de policía en Bogotá, en el que murieron 22 personas y más de 87 resultaron heridas». A todas estas denuncias, la Admnistración Trump sumaba que Cuba había dado refugio y se negaba a extraditar a fugitivos requeridos por la Justicia de EE.UU. durante décadas.

Cuba’s continued support for terrorism in the Western Hemisphere must be stopped. Today the United States is returning Cuba to the State Sponsors of Terrorism list to hold the Castro regime accountable for its malign behavior.