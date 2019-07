Trucos sencillos para convertirte en un «influencer» en Instagram y conseguir miles de seguidores A pesar de que alcanzar el éxito en la red social no es fácil, hay una serie de hábitos que pueden ayudar a que tu cuenta crezca

No es ningún secreto que los jóvenes pasan cada vez más tiempo en internet. Especialmente en las redes sociales. Algunos de ellos, incluso, consiguen ganarse la vida con el contenido que suben a aplicaciones como Instagram, un espacio en el que comparten contenido más de mil millones de usuarios repartidos por todo el mundo. A pesar de que no es fácil convertirse en un «influencer» y conseguir que el contenido que se publica reciba miles de «likes», existen una serie de trucos que pueden ayudar.

¿Qué contenido subo?

Al igual que ocurre en otros portales focalizados en la publicación de contenidos, como es el caso de Youtube, lo más importante antes de comenzar con una cuenta es preguntarse: «¿Hasta dónde pretendo llegar?» «¿Cuál es el tipo de imágenes y vídeos que me puede ayudar a alcanzar mi objetivo?». El que su cuenta esté centrada, por ejemplo, en moda, no implica que no pueda compartir vídeos e imágenes de otra temática. Pero sí que será de utilidad a la hora de que otras personas con gustos similares comiencen a seguirle.

Conocer la aplicación

Una vez hecho esto, es importante conocer bien todo lo que le puede ofrecer la red social. De este modo, debe aprender, no sólo a publicar fotos y videos, sino a emplear todas las herramientas que ofrece la aplicación; como las «Instagram Stories», vídeos cortos que pueden verse durante 24 horas y que desde hace poco pueden ir acompañados de canciones. También se añadió hace poco la posibilidad de crear un chat dentro de estos a través de un «sticker».

También es recomendable emplear los filtros que ofrece Instagram, u otras plataformas, para editar las fotos.

La importancia del hashtag

Si se quiere aumentar el número de seguidores, es importante cuidar la calidad del contenido que se sube. Al mismo tiempo, se deberá publicar con regularidad (es recomendable publicar, al menos, una foto o vídeo al día).

También puede ayuadar añadir al contenido una descripción en la que aparezca reflejado el título, la ubicación en la que se ha realizado la imagen o vídeo y añadir varios hashtag.Los hashtag, en concreto, pueden resultar muy útiles, ya que permiten que las publicaciones lleguen a un número de usuarios mucho más amplio.

Al mismo tiempo, muchas páginas especializadas en redes sociales sugieren que el uso de etiquetas puede ayudar bastante. Al etiquetar a otras personas, aunque no te conozcan, conseguiras que estas, al menos, entren a ver tu contenido.

Facebook y Youtube

Es recomendable aparecer en otras redes sociales para poder llegar a más gente. Facebook es la mejor opción en caso de que decidas diversificarte. Al mismo tiempo, una vez tu cuenta comience a crecer, crear un canal de Youtube puede ser una buena idea.

Fíjate en los «like»

A la hora de estudiar qué tipo de contenido debo publicar, lo mejor es fijarse en los resultados de las fotos y vídeos que haya subido hasta ese momento. Si, por ejemplo, ha compartido una imagen junto a su perro y ha sido la que más corazones ha recibido, lo suyo sería continuar por ese camino.

¿Qué publican los demás?

Si se quiere triunfar en Instagram, nunca está de más fijarse en el camino que han recorrido otros para llegar a «influencers». Busque personas que hayan conseguido miles de seguidores y traten en sus perfiles una temática parecida a la que usted ha escogido. Ver qué tipo de publicaciones realizan puede ayudarle a inspirarse. Pero tenga cuidado, porque también es importante ser original y diferenciarse del resto.

No todo vale

El hecho de que se deba ser regular en Instagram no implica que se deban subir todas las fotos que se sacan. Ni mucho menos. Intenta que prime la calidad y selecciona con cuidado el contenido que compartes.

Interactúa con tus seguidores

Al igual que Youtube y otras plataformas, Instagram permite hacer directos en los que puede hablar por chat con sus seguidores. Realizarlos de vez en cuando y tratar de pasar un tiempo hablando con la gente que consume su contenido puede ayudar a que tu perfil reciba más visitas y crecer.