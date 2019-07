¿Cómo consigo que la gente vea los vídeos que subo a Youtube? Lo más importante, antes incluso de crear su canal, es pensar en qué es lo que desea contar y cómo quiere hacerlo

No son pocos los que, después de ver un vídeo de su youtuber favorito (sease Rubius, AuronPlay, etc) han pensado: «¿Por qué no pruebo a crear mi propio canal?». Si se encuentra entre ellos, en ABC le damos algunos consejos básicos que pueden ayudarle a hacerse una idea de cuál es el camino correcto para empezar en este mundillo y conseguir que la gente vea su contenido. Aunque, evidentemente, para triunfar en Youtube, como para todo en esta vida, no hay leyes grabadas en piedra.

Lo más importante, antes incluso de comenzar a grabar, es pensar en qué es lo que desea contar y cómo quiere hacerlo. Le sugerimos que sea espontáneo y se centre en temas de los que ya sepa algo y que a usted, personalmente, le gustaría consumir. También debe cuidar la edición de las grabaciones en la medida de lo posible y tratar de subir nuevos vídeos con cierta regularidad. Una media de dos o tres al mes podría ser suficiente, pero depende del tiempo con el que cuente para dedicarle al canal.

Una vez vaya teniendo visualizaciones, deberá recomendar regularmente en sus grabaciones que se suscriban al canal y que le den un «me gusta» al vídeo. Esto será sumamente importante para que tanto Youtube como Google premien su contenido haciéndolo visible a un público mayor. Y es que, si quiere que su canal siga creciendo, debe intentar que sus vídeos estén bien posicionados. Para ello deberá prestar atención a varios detalles.

Es fundamental que el nombre y el título de su grabación cuente con una palabra clave que muestre aquello sobre lo que está hablando. Dicha palabra clave también deberá aparecer en la descripción del vídeo, la cual deberá completarse con todas la palabras posibles, siempre y cuando estén relacionadas con el tema que se trata en su canal. Un truco que destacan varios portales especializados en SEO en estos casos es el de traducir el texto a diferentes idiomas.

La descripción también deberá contener otros elementos que la enriquezcan. Una buena opción son los hipervínculos a otros vídeos que haya subido anteriormente, y que servirán, además, para que pueda recibir alguna que otra visita de más en alguna de sus publicaciones pasados. Para ganar visibilidad, tanto en Youtube como en Google, también será importante colocar etiquetas con más «keywords» (palabras clave) que estén relacionadas con el contenido del vídeo.

Cuando un canal está empezando es muy importante que su propietario se fije en qué tipo de contenido le funciona mejor y cuál peor. Esto puede suponer una gran ayuda a la hora de centrarse en los temas a tratar en sus vídeos. Para ello, lo más recomendable es utilizar Youtube Analitycs.

La importancia de las redes sociales

Si quiere llegar al máximo público posible, inevitablemente tendrá que aprender a manejarse con las redes sociales. Facebook, Instagram e, incluso, Whatsapp son herramientas imprescindibles para conseguir la visibilidad necesaria para continuar creciendo en Youtube. Aparte de compartir los vídeos que sube, es recomendable que interactue regularmente con sus seguidores o suscriptores. Mostrarse cercano y compartir otros contenidos que no necesariamente tienen que estar relacionados con los temas que trata en su canal.