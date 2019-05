Tenemos malas noticias que darte. Y es que ya se ha activado la cuenta atrás de un cambio muy importante en WhatsApp. Los usuarios, les guste o no, empezarán a ver publicidad en la aplicación en solo unos meses. El año 2020 supone el inicio de una nueva etapa en la popular aplicación de mensajería instantánea.

Hace ya tiempo que se viene rumoreando la posibilidad de que Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, propietaria de WhatsApp, pusiera en marcha un sistema de anuncios en la «app». Lo avanzó Chris Daniels, vicepresidente de WhatsApp. Así, será el año que viene cuando los usuarios empiecen a ver anuncios.

No se conocían detalles, en cambio, de cómo se introduciría la publicidad. ¿Sería como en Instagram Stories? ¿Diseñaría la compañía una nueva fórmula? Olivier Ponteville, responsable de una agencia Social Media alemana, ha desvelado a través de Twitter cuál será la estrategia que ha diseñado Zuckerberg: será a través de los Estados de WhatsApp donde los usuarios vean los anuncios.

WhatsApp will bring Stories Ads in its status product in 2020. #FMS19pic.twitter.com/OI3TWMmfKj