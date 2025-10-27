El profesor Santi Sabariego explica el error que comete mucha gente al consultar el tiempo en el móvil: «La mayoría se indigna y dice que los del tiempo no dan ni una»

El uso de las aplicaciones meteorológicas se ha convertido en una práctica habitual para millones de personas que sean planificar su día a día dependiendo del tiempo que hará durante la jornada. Unas herramientas que permiten conocer, en cuestión de segundos, las condiciones del ... tiempo en cualquier parte, ofreciendo pronósticos actualizados y precisos gracias a datos obtenidos por satélites y estaciones meteorológicas.

Que si la temperatura, las precipitaciones, la velocidad del viento o la probabilidad de tormentas. Las opciones son amplias, y también facilitan la organización de viajes o actividades al aire libre.

Además, las aplicaciones meteorológicas integran funciones personalizadas: widgets para la pantalla del móvil, mapas interactivos, previsiones por horas y hasta índices de calidad del aire o radiación UV. Su diseño intuitivo y su capacidad de actualización constante las hacen herramientas esenciales no solo para profesionales, sino para cualquier persona interesada en entender mejor su entorno. En definitiva, consultar el tiempo desde estas aplicaciones representa una forma moderna, rápida y fiable de anticiparse a las condiciones atmosféricas y adaptarse con mayor precisión al día a día.

El profesor Santi Sabariego desmonta el mito sobre la probabilidad de lluvia

En este contexto el profesor de Geografía e Historia Santi Sabariego, conocido en redes sociales como @antropizarte, ha viralizado un vídeo en el que explica de forma clara y sencilla cómo interpretar correctamente el porcentaje de lluvia en las aplicaciones meteorológicas.

Según el experto, muchas personas creen erróneamente que el 70% indica que lloverá en el 70% de la ciudad o durante el 70% del día, cuando la realidad es muy diferente. «La mayoría se indigna y dice que los del tiempo no dan ni una», apunta.

El divulgador insiste en que esos porcentajes no representan una certeza de lo que va a ocurrir, sino una estimación estadística de acuerdo con el método de predicción por conjunto. Este método no se basa en artilugios mágicos, sino en la recopilación y análisis de datos obtenidos a partir de satélites, radares y estaciones meteorológicas. Con esa información se elabora una predicción inicial, a partir de la cual se generan decenas de escenarios alternativos -por ejemplo, 50 versiones ligeramente modificadas del modelo principal- que permiten simular diferentes posibles evoluciones atmosféricas.

Esto es lo que realmente significa el porcentaje que aparece en tu aplicación del tiempo

«De este modo vamos a obtener 51 pronósticos del tiempo distintos para un lugar y día concreto. Si en 30 de esos 51 modelos llueve, el porcentaje de lluvia será del 60%. Y si llueve en todos, será del 100%. Esto significa que un 95% de probabilidad no garantiza que llueva en tu calle ni a la hora en que salgas a pasear; solo indica que en 95 de cada 100 escenarios posibles, las condiciones favorecen la aparición de precipitaciones», explica Sabariego.

El profesor subraya, además, que incluso cuando no llueve, la predicción no necesariamente ha fallado. Las previsiones meteorológicas son probabilísticas, no seguras, y siempre existirá un margen de incertidumbre. Quien prefiera certezas absolutas, bromea Sabariego, siempre puede recurrir a métodos más tradicionales, como preguntarle a nuestra abuela si le duelen las rodillas.