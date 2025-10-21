Suscribete a
Una menor demanda a la IA que sus compañeros de clase usaron para 'desnudarla' sin permiso

La adolescente ha sufrido ansiedad, pérdida de apetito, insomnio y aislamiento social, entre otros problemas

Así funciona la 'app' que desnudó a las menores de Badajoz

R. Alonso

Una adolescente estadounidense ha presentado una demanda ante el contra la empresa responsable de la aplicación de inteligencia artificial ClothOff, diseñada para generar imágenes de desnudos a partir de fotografías normales. La joven acusa a la compañía y a sus fundadores de facilitar intencionadamente ... la creación y distribución de material de abuso sexual infantil y sostiene que el sistema de IA de la aplicación fue concebido «para producir imágenes sexualmente explícitas de personas reales, incluidas menores de edad, sin su consentimiento».

