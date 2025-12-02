Suscribete a
El misterio del iPhone: por qué seguimos pagando más por móviles que parecen menos

A pesar de tener precios superiores y menos especificaciones que los terminales Android, los móviles de Apple siguen dominando la gama alta. Estos son sus secretos

La 'revolución silenciosa' de la IA de Apple

Los iPhone de Apple
José Manuel Nieves

José Manuel Nieves

Es una escena que se repite cada mes de septiembre, casi como un ritual religioso de la era moderna. Tim Cook sube al escenario en el Apple Park, presenta un dispositivo que cuesta lo mismo (o más) que el sueldo mensual de muchos ... españoles y, al día siguiente, las reservas se agotan. Pero hay algo que no cuadra: si miramos fríamente la hoja de especificaciones, notaremos en seguida que, más o menos, los 'gadgets' están al mismo nivel que los terminales Android de gama media, y que son mucho más baratos.

