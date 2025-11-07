WhatsApp se prepara para ser compatible con 'apps' como Telegram y Signal

WhatsApp está a punto de ser interoperable con otras aplicaciones de mensajería. La plataforma de mensajería propiedad de Meta ya ha incorporado en fase beta la configuración que permitirá a los usuarios comunicarse con internautas que recurren a otros servicios similares, como Telegram ... y Signal, tal y como manda la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea.

La novedad ha sido detectada por el portal especializado WABetainfo en una versión beta de WhatsApp para Android. Se trata de una versión en desarrollo de la aplicación que, por el momento, no está al alcance del grueso de internautas, solo de unos pocos probadores. El lanzamiento para el público general llegará más tarde, cuando se haya terminado de pulir la funcionalidad. Y también estará disponible en los iPhone, evidentemente.

La interoperabilidad de WhatsApp con otras 'apps' de mensajería será completamente opcional para el usuario. Para poder emplearla, este tendrá que habilitarla previamente a través del menú de configuración. La herramienta de mensajería de Meta advierte a los usuarios en una página informativa de que los mensajes procedentes de otras aplicaciones de su clase pueden no tener las mismas prácticas de seguridad ni gestionar de igual forma los datos. Cabe recordar que en el caso de la plataforma de Meta todas las comunicaciones que se envían y reciben están cifradas de extremo a extremo, lo que implica que su contenido solo es accesible para los usuarios que participan en la conversación.

Para poder contactar con usuarios de otras 'apps' de mensajería, será imprescindible contar previamente con el número de teléfono. Además, habrá que tener en cuenta que los bloqueos en WhatsApp no se extenderán a otras 'apps', lo que significa que contactos bloqueados podrán comunicarse desde ellas.

WhatsApp, además, permitirá elegir la forma en que las conversaciones entre distintos servicios se muestran en la bandeja de entrada, si por separado o mezcladas con las conversiones que se desarrollan en el interior de la propia 'app'. También será posible habilitar las notificaciones para saber cuando alguien quiere contactar con el usuario desde un servicio diferente.

Sea como sea, hay que tener en cuenta los otros servicios de mensajería deben solicitar incorporar la interoperatividad con WhatsApp para asegurar que esta funcione. Por el momento, en fase beta, solo es compatible BirdyChat; pero cuando se produzca el lanzamiento definitivo es probable que haya más opciones, y que estas vayan creciendo con el paso del tiempo.