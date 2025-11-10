CONTENIDO EXTERNO
Yurest Lite, la app que simplifica la digitalización de la hostelería independiente
La compañía valenciana Yurest ha diseñado una app accesible e intuitiva, que permite a bares, cafeterías y restaurantes tener un cuadro de mandos financiero automatizado, realizar compras, controlar fichajes y asesorarse con un asistente de IA con tal de mejorar la rentabilidad
La empresa valenciana Yurest, referente en digitalización del sector hostelero, ha presentado a nivel nacional su nuevo producto Yurest Lite, una aplicación, disponible para su manejo en tablets y dispositivos móviles, diseñada para que la hostelería independiente tenga visibilidad fácilmente de su rentabilidad ... desde el móvil. Esta app representa un paso decisivo con funcionalidades clave para simplificar la digitalización profesional en hostelería ofreciendo un entorno ágil y accesible. Yurest Lite genera un cuadro de mandos financiero automáticamente e incorpora un asistente de IA, además de que es fácil de emplear e implementar y su precio es asequible.
La nueva herramienta se ha dado a conocer en un evento de inauguración, celebrado el viernes, 7 de noviembre, en el Espacio Zenit (The Studio) de Madrid, donde se dieron cita más de un centenar de personas del sector hostelero, tecnológico y empresarial, así como periodistas y expertos en la materia. Durante la presentación, Marcos Gómez, CEO de Yurest, explicó el objetivo de la renovada app: «Queremos que cada hostelero, incluso aquellos con menos recursos, tenga en su móvil la potencia de una gestión profesional. Porque la transformación digital del sector no es una moda, es una necesidad real».
Por otra parte, teniendo en cuenta los problemas de rentabilidad que tienen los hosteleros, sumado a lo que va a generar el sistema Verifactu, cabe destacar que Yurest Lite aporta claridad y visibilidad sobre datos financieros al alcance de cualquiera.
Funcionalidades que marcan la diferencia
La hostelería moderna se enfrenta a múltiples desafíos diarios: la presión sobre los costes, la escasez de personal cualificado y la necesidad de adaptarse a un mercado cada vez más competitivo. En este contexto, Yurest Lite constituye una herramienta que simplifica la vida del hostelero, posicionándose como una app fácil de implementar y de emplear y a un precio asequible que ayuda a crecer y dar mayor visibilidad al negocio.
Además, con la nueva versión y su diseño 'Lite' acerca a los establecimientos de todos los tamaños la digitalización sin complicaciones. La curva de aprendizaje es mínima, la implementación es rápida y los beneficios se perciben desde los primeros días de uso. Porque Yurest Lite no solo ayuda a mantener el control del negocio, sino que también contribuye a mejorar la rentabilidad, optimizar los recursos y reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas.
Algunas de sus funcionales clave pensadas para hacer más sencilla la vida de los hosteleros:
-Integración con TPV: conecta automáticamente las ventas con Yurest, dejando atrás de los datos manuales; toda la información fluye en tiempo real para analizar resultados al instante.
-Compras: Realiza y controla tus pedidos y facturas de proveedores para tener siempre actualizados tus costes y márgenes.
-Escáner OCR: digitaliza automáticamente todo tipo de facturas, albaranes e incluso nóminas, extrayendo la información clave de forma inteligente y sin errores.
-Cuenta de explotación automática: el corazón de Yurest Lite combina las ventas, compras y documentos escaneados para generar la rentabilidad real, sin hojas de cálculo ni conocimientos contables.
-Asistente inteligente IA: interpreta los datos y envía alertas y recomendaciones prácticas para mejorar márgenes, detectar desviaciones y tomar decisiones rápidas.
-Fichador digital legal: cumple la normativa laboral con un sistema de fichaje ágil y seguro.
-Informes intuitivos: visualiza los resultados con paneles claros, comparativas y tendencias que te permiten entender de un vistazo cómo va el negocio.
-Onboarding guiado: un proceso paso a paso con acompañamiento humano para empezar a usar Yurest desde el primer día, sin complicaciones técnicas.
-Yurest Academy: plataforma formativa con vídeos y guías prácticas integrada en la APP.
Según la empresa valenciana, incluso aquellos negocios que hoy gestionan operaciones de manera manual pueden empezar a digitalizarse con facilidad, para después crecer progresivamente dentro del ecosistema completo de Yurest. Además, aquel hostelero que lo requiera podrá escalar, ya que Yurest es el ERP (Planificación de recursos empresariales) más completo para hostelería en España y lo emplean grandes grupos gastronómicos como Saona, Grosso Napoletano y Familia La Ancha.
Impacto real en el día a día
Para un pequeño bar, Yurest Lite permite controlar las compras de manera eficiente o, para un restaurante mediano, la app, mediante su asistente inteligente IA, interpreta los datos y envía alertas y recomendaciones prácticas para mejorar márgenes, detectar desviaciones y tomar decisiones rápidas. Y, todo ello, desde un smartphone, con una curva de aprendizaje mínima.
Una nueva aportación de Yurest Solutions para la gestión integral, gracias a software especializado, de restaurantes, bares y cadenas de hostelería, que se suma a su producto principal, un ERP modular que permite centralizar operaciones, aprovechar datos y optimizar la gestión.
