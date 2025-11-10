Suscribete a
Yurest Lite, la app que simplifica la digitalización de la hostelería independiente

La compañía valenciana Yurest ha diseñado una app accesible e intuitiva, que permite a bares, cafeterías y restaurantes tener un cuadro de mandos financiero automatizado, realizar compras, controlar fichajes y asesorarse con un asistente de IA con tal de mejorar la rentabilidad

La empresa valenciana Yurest, referente en digitalización del sector hostelero, ha presentado a nivel nacional su nuevo producto Yurest Lite, una aplicación, disponible para su manejo en tablets y dispositivos móviles, diseñada para que la hostelería independiente tenga visibilidad fácilmente de su rentabilidad ... desde el móvil. Esta app representa un paso decisivo con funcionalidades clave para simplificar la digitalización profesional en hostelería ofreciendo un entorno ágil y accesible. Yurest Lite genera un cuadro de mandos financiero automáticamente e incorpora un asistente de IA, además de que es fácil de emplear e implementar y su precio es asequible.

