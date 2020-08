Radar Covid: la «app» para el rastreo del coronavirus ya está disponible en cuatro comunidades autónomas El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado un acuerdo para que todas las autonomías que vayan terminando el proceso de adaptación de la herramienta a su sistema de alertas puedan comenzar a emplearla

R.Alonso Madrid Actualizado: 20/08/2020 19:02h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La aplicación de rastreo del coronavirus española, Radar Covid, ya está activa en fase de pruebas en cuatro comunidades autónomas: Andalucía, Cantabria, Aragón y Extremadura. Así lo ha anunciado a través de un comunicado el ministerio de Sanidad en el que se explica, además, que ayer el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó un acuerdo para que todas las autonomías que vayan terminando el proceso de adaptación de la herramienta a su sistema de alertas puedan comenzar a emplear la aplicación en pruebas.

El objetivo de esta medida, que deberá ser ratificada a través de convenios bilaterales entre las administraciones sanitarias de cada autonomía y el ministerio de Sanidad, es acelerar la implantación de Radar Covid, que lleva lista desde finales del mes de julio y que se espera que sea funcional en todo el territorio nacional para mediados de septiembre.

A pesar de que la aplicación, hasta el momento, no era capaz de lanzar alertas, ya cuenta con unos dos millones de descargas entre dispositivos iOS, es decir, iPhone, y Android. Su funcionamiento es bastante sencillo y está basado en el uso de la conexión Bluetooth. Cuando dos personas que la tienen descargada pasan más de 15 minutos juntos a menos de 1,5 metros de distancia, los dos dispositivos intercambian unas claves.

En caso de que alguno de los dos de positivo en coronavirus, el médico le entregará una clave alfanumérica aleatoria para ingresar en la «app» e informar a todas las personas con las que ha estado de que han corrido el riesgo de ser infectadas. La descarga de la aplicación es completamente voluntaria y no recoge ningún tipo de dato personal.

«Esta “app”, en el fondo, es un asistente, pero con un gran respeto por la privacidad. Toda la información permanece en el móvil del usuario y no es enviada a ningún tercero. El día que alguien tiene un positivo, simplemente tiene que compartir un código y todos aquellos con los que ha permanecido a una distancia de un metro y medio durante más de 15 minutos recibirán un mensaje en el que se les explica que han estado expuestos. Las autoridades no intervienen para nada en la información y no se dan datos personales», explicaba recientemente a este diario Borja Adsuara, jurista experto en protección de datos.

Unas pruebas «altamente satisfactorias»

Antes de su llegada a estas comunidades, la «app» fue puesta a prueba en un piloto que se desarrollo en la isla canaria de La Gomera durante el mes de julio. Los resultados del test fueron «altamente satisfactorio», según afirmó la secretaria de Estado de Digitalización Carme Artigas.

En concreto, Radar Covid fue capaz de medir el funcionamiento de la «app» en el rastreo de contactos consiguiendo una media de 6,4 contactos estrechos de riesgo por positivo simulado confirmado. Esa cifra, prácticamente, dobla la eficacia actual de los (escasos) rastreadores manuales, que en Canarias detectan una media de 3,5 contactos.

Hay estudios que apuntan a que para que estas «vacunas digitales» tengan efectividad deben utilizarlas, al menos, un 60% de la población. Desde el Gobierno se plantea, sin embargo, que con que el 25% de los españoles la adopte, Radar Covid sería capaz de ofrecer resultados positivos. A pesar de ello, desde la secretaría de Estado reconocieron recientemente a ABC que, en estos momentos, es complicado calibrar cuál será el grado de éxito independientemente de las descargas.