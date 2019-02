Todo lo que debes saber antes de coger un jet privado

Son muchos los famosos que cuentan con su propio jet privado, sin embargo hay otros que lo alquilan para ocasiones puntuales. Ya lo hicieron Kim Kardashian y Kanye West tiempo atrás, pero lo cierto es que viajar en jet privado es cada vez más asequible, aunque eso sin contar la gran contaminación que genera.

Entre sus grandes ventajas está el no amoldarse a ningún horario y, por consiguiente, las largas esperas de colas de seguridad y retrasos de vuelos desaparecen y todo se reduce a unas pocas horas. Además, la comodidad de viajar solo o con un número reducido de viajeros es uno de los puntos fuertes de este tipo de vuelos, ya que en la mayoría de los casos no se tiene compañeros de asiento y no hay esperas en los baños del avión.

Si has considerado volar de esta manera, no creas que eres el único. Son muchas las personas que se están planteando el moverse con este medio por primera vez. Y es comprensible porque algunas compañías ofrecen más espacio, mayores niveles de confort y un mejor servicio que las aerolíneas no privadas. Sin embargo, antes de abordar un vehículo de este tipo, es de gran utilidad aprender las reglas no escritas de planificar un viaje en jet privado.

Vestir bien

Parece obvio, pero es uno de los puntos más importantes cuando se trata de un vuelo privado. La comodidad es primordial en cualquier vuelo y no es lo mismo viajar por negocios que por placer. Cuando se trata de un viaje laboral, es fundamental seguir el código de vestimenta habitual: traje, zapatos y corbata para hombres y traje de chaqueta o blusa y falda midi para mujeres. En el vuelo se encontrarán compañeros, socios y directivos y en el trayecto es muy probable que se sigan tratando temas de interés laboral.

Sin embargo, cuando se trata de un vuelo privado que nada tiene que ver con el trabajo, es conveniente no estar demasiado abrigado, hacer uso de sneakers y pantalones cómodos como los chinos. Se aconseja detrás atrás los jeans ya que en numerosas ocasiones no son cómodos si se va a estar varias horas sentado.

Un vuelo privado - d.r.

Cómo ahorrar en el avión privado

Viajar en jet privado puede no resultar caro si se sigue este consejo. Evitando las fechas señaladas como el de día de Navidad, Nochevieja, Semana Santa o demás festividades que todos tenemos marcadas en el calendario, es posible ahorrarse un buen pellizco y así evitar cargos adicionales no deseados.

Otros de los puntos a tener en cuenta para ahorrar en el viaje es la duración y el tamaño del avión. Será mejor recurrir a un vuelo privado cuando se trata de un trayecto corto que cuando se trata de un vuelo de más de tres horas. En cuanto a la capacidad del avión pasa lo mismo: será más barato cuanto más pequeña sea la aeronave.

Interior de un avión privado - d.r.

Limita tu equipaje

La gente suele asociar el viaje en avión privado con la capacidad ilimitada de equipaje, pero eso no es del todo cierto. Los jets privados suelen ser, por lo general, aviones pequeños y según comentan expertos de la industria, lo ideal es que este tipo de aviones porte hasta siete maletas.

Aunque una de las grandes ventajas es que no existe tasa a la hora de facturar el número de bultos, si finalmente vas a coger un avión privado de gran tamaño, sería conveniente reducir el número de equipaje y asegurarse de que todo entra en el menor espacio posible. Limitar el número de maletas es esencial en cualquier forma de vuelo, ya sea privado o en una compañía aérea con más viajeros.

Si eres fumador o viajas con mascota el coste puede aumentar

Aquellos que vuelen con mascota o quieran fumar durante el vuelo, seguramente tengan que pagar una tasa un poco más alta, ya que se cobrarán los gastos de limpieza. Al final, cuantas más comodidades se requieran y mejor sea el servicio, el precio final ascenderá en función de todas las experiencias que el consumidor del jet privado exija en su vuelo.