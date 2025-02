Los campos de golf más exclusivos del mundo

Unos lo consideran un hobbie, otros un deporte, pero lo cierto es que el golf atrae cada vez a más aficionados interesados en este metódico pasatiempo. Y no es de extrañar, ya que no hay resort de lujo que se precie que no tenga un campo de golf de generosas dimensiones entre sus instalaciones , lo que invita, durante los días de descanso, a probar con esta disciplina en muchas ocasiones asociada al lujo y la exclusividad.

Hay quien disfruta de este deporte e incluso organiza sus viajes en función de los destinos que incluyen campos de prestigio . Pues bien, si eres una de esas personas esto te interesa porque hemos recopilado siete de los mejores campos de golf repartidos por todo el mundo , siete maravillas situadas en entornos privilegiados que no te dejarán indiferente..

1 Campo DLF Gold and Country Club © DLF Gold and Country Club DLF Golf and Country Club (India) Ubicado en DLF5, en Gurgaon (Nueva Delhi) está DLF Golf and Country Club, el campo de golf más popular de la India y uno de los más duros gracias a su peculiar, estrambótico y bello recorrido. Este club se inauguró en 1999 como el primer campo Arnold Palmer Signature, pero fue en 2015 cuando se abrió este nuevo diseño con 18 hoyos par 72. En él destaca su hoyo 17 por su decoración a modo de cantera.

2 Campo de golf de Valderrama © Instagram garylisbongolf Valderrama (España) El golf es un deporte de élite . El mejor campo de golf de España es uno de los mejores del mundo, se trata del Club de Golf de Valderrama. Ubicado en Sotogrande, Cádiz, este campo cuenta con 18 hoyos con un recorrido de más de 6.000 metros de longitud. Fue diseñado por Robert Trent Jons e inaugurado en 1974 bajo el nombre de Las Aves. Desde esta fecha este escenario ha sido sede de 14 Volvo Masters, la Ryder Cup de 1997, la primera en la que participó Tiger Woods, y un Open de España , entre otras grandes competiciones.

3 Legend Golf & Safari Resort © Facebook Legend Golf & Safari Resort (Sudáfrica) Es en la provincia de Limpopo, en Sudáfrica donde se sitúa este afamado campo de golf. La peculiaridad que hace que Legend Golf & Safari Resort sea uno de los mejores campos de golf del mundo no es su entorno inigualable, que también, sino que tiene uno de los hoyos más difíciles de mundo. El hoyo en cuestión, el 19, se encuentra a 400 metros de altura en la montaña Hangklip, es accesible solo en helicóptero y es el par 3 más extremo que existe. Además, cada uno de los hoyos ha sido diseñado por una leyenda mundial del golf, como son KJ Choi, Sergio García o Trevor Immelman. Conseguir un hoyo en uno aquí significa ganar un premio en metálico. Muchas son las celebrities que han probado suerte en este increíble marco, como el actor Morgan Freman que se convirtió en uno de los primeros en registra un par en el Xtreme 19.

4 Campo Pebble Beach Golf Links © Instagram Pebble Beach Golf Links Pebble Beach Golf Links (California) Con unas maravillosas vistas de Carmel Bay está Pebble Beach Golf Links, un campo de golf público situado en la costa oeste de los Estados Unidos, en California. Desde que fue creado por Jack Neville y Douglas Grant, allá por 1919, este lugar ha acogido seis US Open –el campeonato más importante de EEUU– y un campeonato de la PGA. Alguno de sus 18 hoyos se asoma a los acantilados, lo que lo hacen aún más espectacular, si cabe.

5 Campo de golf Cape Kidnapper © Instagram sjomanart Cape Kidnapper (Nueva Zelanda) Diseñado por el legendario arquitecto de golf Tom Doak, Cape Kidnapper es todo un desafío para jugadores de todos los niveles. Se trata de un espectacular club terminado en 2004 y situado en unos imponentes acantilados salvajes de la bahía de Hawke, Nueva Zelanda, lo que significa que un golpe demasiado fuerte y la bola acabará en el mar. Entre sus múltiples desafíos destaca el hoyo 15, por su longitud –desde tee a Green hay unos 5166 metros– y por lo delimitada de su calle, aquí no hay espacio para el fallo.

6 Campo de golf St. Andrews © Instagram robert.aird St. Andrews (Escocia) Más que uno de los mejores campos del mundo, St. Andrews es un clásico, una leyenda en este deporte que hay que visitar, al menos, una vez en la vida. Se trata del club de golf más antiguo del mundo , nació en 1574 y desde entonces han pasado por aquí las figuras más célebres. Entre sus atractivos está cruzar el puente de Swilken, una pasarela de piedra situada al lado del último hoyo. Aquí encontrarás también la sede del Royal and Ancient Golf Club, lugar en el que se guardan las primeras normas del golf.

7 Campo Royal Melbourne Golf Club © Royal Melbourne Golf Club Royal Melbourne Golf Club (Australia) Creado en 1891, Royal Melbourne Golf Club es el campo de golf más antiguo de Australia. Diseñado por Dr Alister McKenzie, este prestigioso club está situado en Black Rock y dispone de 36 hoyos divididos en dos campos: East Course y West Course. Este impresionante escenario ha sido sede, desde su inauguración, de numerosos campeonatos nacionales e internacionales. El hoyo 6 del Royal Melbourne en su recorrido oeste es con sus casi 400 metros flanqueados por árboles del té y brezo una prueba irrefutable del gusto de su diseñador. Por su parte, el 6, con sus plataformas y caídas, es uno de los más complicados.

