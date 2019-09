La última lección de estilo de David Beckham o cómo cambiar un look con solo dos básicos de armario

La ocasión lo merecía... Victoria Beckham presentaba la nueva colección de su firma de ropa en el marco de la Semana de la moda de Londres y como lo que ya se ha convertido en una tradición, la familia Beckham al completo (con Anne Wintour incluida) protagonizada un 'front row' al que no le ha faltado detalle.

Brooklyn, Romero, Cruz, Harper... todo un desfile de tendencias entre camisetas con logo, calcetines a juego y otras tantas, que han quedado relegadas a un segundo plano por el patriarca de la familia. David Beckham es asiduo a sorprender con estilismos rompedores y atrevidos manteniendo intacta esa elegancia que parece tener innata; y en esta ocasión ha vuelto a hacerlo.

La familia Beckham en el front row del desfile de la nueva colección de Victoria Beckham - © Instagram

Para asistir al desfile en compañía de su familia, el ex futbolista apostaba por un look más formal y una fórmula infalible: un traje de lana gris, una camisa de algodón blanca clásica, una corbata de seda gris oscuro y unos derbies de cuero negro, todo ellos de la colección otoño/invierno 2019 de Dior Men. Por la noche y una vez terminado el desfile, David y Victoria decidieron salir a celebrar, para lo que el marido de la diseñadora decidió dar un giro de tuerca a su look con dos simples cambios para lograr un estilo más desenfadado e informal, sin duda óptimo para una cita por las calles de Londres.

David y Victoria Beckham por las calles de Londres - © Gtres

Beckham decidió cambiar su camisa+corbata por una camiseta de algodón blanca; y sus zapatos de cordones por unas clásicas zapatillas de color blanco, en concreto las sneakers “B-23” también de Dior, en esta ocasión pertenecientes a la colección de verano 2020. Dos prendas simples y sencillas que dan un giro de 360 grados a cualquier traje de chaqueta por formal que parezca.

Está claro que en cuestión de estilo y elegancia, el ex futbolista sabe lo que se hace y siempre juega para ganar. Dos looks totalmente distintos con una misma base que cambia por completo con solo dos prendas, ahorro estilístico y todo un acierto del que tomar nota cuando necesitamos viajar ligeros de equipaje o cuando tenemos una fiesta informal tras una larga jornada de reuniones en la oficina.