Claves para volver a la oficina con estilo

Aprovecha el armario estival

Saca el máximo partido a los trajes de tonos claros ahora que puedes - Instagram

Aprovecha los últimos coletazos del buen tiempo para sacar todo el jugo restante a los básicos de verano que pueden convertirte en el gran triunfador de septiembre en la oficina. Los pantalones de lino y los mocasines son los dos mejores ejemplos de este consejo además de los polos, ideales para cualquier 'casual friday'.

El tejido y el calzado de la temporada estival destilan elegancia y comodidad a partes iguales, y pueden ser protagonistas en distintos estilos, desde los más desenfadados a los más formales, incluidos los trajes.

Renueva complementos

Una buena mochila puede marcar la diferencia - Instagram

Que los complementos marcan la diferencia es algo que ya sabíamos, por eso si además estos son novedosos impactan con mucha más fuerza. La vuelta a la oficina tras las vacaciones es el momento perfecto para darse un capricho en forma de bolso, mochila o maletín para llenar de nuevos retos e ilusiones.

Y es que este tipo de accesorios no están pensados para pasarse el día en una silla, sino que se convierten en uno de los elementos más visibles del look cada vez que te desplazas. Imagínate ese momento en el ascensor cada mañana en el que te cruzas con media empresa; de nada serviría un outfit impecable si lo rematas con una mochila de propaganda, ¿verdad?

Explota el bronceado

Si has conseguido poner tu piel morena, presume de ella - Instagram

Te guste o no tomar el sol, su presencia se deja notar en la piel de forma inevitable al final del verano. Hay que aprovechar ese tono que tan rápido se va para lucir bronceadoen las primeras semanas de regreso a la oficina.

Aprovecha que todavía la climatología acompaña para lucir más cantidad de piel de la habitual y elige los colores adecuados para ganar en atractivo. Los más adecuados son los tonos suaves, como los amarillos, azules claros, rosas o beiges a los que pronto tendrás que despedir cuando el frío haga de las suyas.

Cada detalle cuenta

La corbata y los calcetines, accesorios clave - Instagram

Un hombre estiloso es aquel que tiene en cuenta hasta el último detalle de su elección. La corbata o el pañuelo son los más habituales cuando toca vestirse para ir a la oficina, pero hay otros menos visibles que requieren la misma atención, como por ejemplo los calcetines.

Todavía muchos hombres se resisten a plegarse ante la realidad de los calcetines importan, que no vale ponerse cualquier par. Si no disfrutas con ellos, cosa que puede ocurrir, puedes mantener una línea clásica, pero que sea de calidad y con los colores adecuados para cada calzado y pantalón. En cambio, si eres de los que se lo pasa en grande eligiendo entre la gran variedad que existe en el mercado, demuéstraselo a toda la oficina.

Puesta a punto 'beauty'

Tu piel y tu pelo necesitan recuperarse de los excesos - Instagram

Belleza y moda no se entienden si no van de la mano. Para volver con estilo a la oficina es tan importante prestar atención a todas estas claves de estilo, como hacerse una puesta a punto postveraniega en un centro de belleza.

Puede que estés encantado con el color del cutis tras el efecto de los rayos del sol pero no olvides que tu piel ha sufrido seguro el exceso de exposición solar, así que es conveniente regalarle un tratamiento en este momento del año.

Y qué decir del pelo, el otro gran daño colateral del placer de las vacaciones en las que hay cloro y salitre de por medio. Además, aprovecha a elegir un nuevo corte de pelo para sanearlo y darle un aspecto natural.

Marca territorio

Aprovecha la nueva temporada a probar nuevas prendas en tu armario - Instagram

¿Qué mejor mes que septiembre para salirse un poco del camino y arriesgar? El autoestima por las nubes tras el descanso estival, tu piel con un agradable color por el sol y tu armario deseoso de conquistar nuevos territorios como la oficina.

Es el escenario ideal para dar un golpe encima de la mesa e ir un paso más allá. Lánzate a llevar algo con lo que nunca antes te habías atrevido: un traje de tres piezas, una camisa estampada en casual friday o incluso un bolso si nunca lo has llevado.

Si eres más clásico, prueba con un reloj, que también tiene un efecto magnético. El caso es arriesgar con un detalle poco habitual en ti que obligue a todos tus compañeros a girarse en el camino que va de la puerta de la misma a tu despacho.

La importancia de una buena chaqueta

La chaqueta de entretiempo te salvará de muchas mañanas de temperaturas bajas - Instagram

Septiembre es un mes de amplia oscilación térmica en muchos puntos de España por lo que una chaqueta de entretiempo puede serte de gran ayuda tanto a primera hora de la mañana como a última de la noche. Eso sí, no cojas la primera que tienes en el armario pensando que no tiene importancia porque es probable que solo la pasees.

Recuerda el consejo de la mochila o del bolso. Bastan 5 minutos de lucirla para que todo el look se hunda con ella si no es una elección adecuada. La chaqueta siempre es la primera capa por lo que su visibilidad es muy amplia para los demás.

Nunca sabes cuándo tendrás que ponértela, así que dale la misma importancia que al resto del estilismo.

Naturalidad y practicidad

La naturalidad es clave en la elegancia - Instagram

Es fundamental no sentirse disfrazado. Se nota demasiado cuando alguien se viste con ropa que no disfruta. El look debe ser extensión de tu personalidad así que en la medida de lo posible debes ser fiel a ti mismo. En esta época del año es momento además de dar prioridad todavía a la practicidad porque el calor en las horas centrales se deja notar, así que por mucho que digan que para ‘presumir hay que sufrir’, no es necesario convertirlo es una tortura a base de sudor.

La naturalidad suele ser sinónimo de éxito, y para nada está reñida con conceptos como la practicidad y la elegancia, que muchas personas creen equivocadamente que son polos opuestos.