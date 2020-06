¿Ha muerto el reinado de la corbata?

Existe una prenda masculina por excelencia que no vive sus mejor época en lo que a popularidad se refiere. Es una realidad que la corbata no es lo que era. Mejor dicho, que no tiene la presencia que tuvo no hace demasiado tiempo. Ámbitos donde su uso era incuestionable como determinados sectores empresariales y sobre todo la política al más alto nivel -véase el Congreso de los diputados- ya no están inundados únicamente por este complemento.

Es incuestionable admitir que el reinado de la corbata está, cuanto menos, en entredicho, si bien es cierto que tampoco ha dicho su última palabra, ni mucho menos.

Cuestión de protocolo

La corbata ha caído en desuso en el día a día - Instagram @canali1934

Que la corbata sigue siendo sinónimo de elegancia es algo sobre lo que todavía existe un consenso amplio. De lo contrario, no seguiría siendo mayoritaria su presencia en los eventos más formales, como por ejemplo las bodas. Una cosa es, por lo tanto, que se esté planteando un pulso al protocolo en este sentido por parte de la moda contemporánea, y otro muy distinto que la corbata haya quedado desbancada de su posición histórica como la reina de la formalidad. La Asociación Española de Protocolo, en palabras de su director de comunicación, Javier Aguado, coincide con las líneas generales de este diagnóstico: "Nosotros entendemos que no se está perdiendo su uso. Quizás se está modernizando su uso en función de los actos y eventos sociales", expone Aguado, quien reconoce también que la Asociación es consciente de que algo está cambiando. "Bien es cierto que la corbata mantiene su perfil de utilización en los actos empresariales u oficiales. Pero, ojo con este último aspecto porque hemos visto que esto no se ha cumplido en las tomas de posesión de algunos Ministros. ¿Esto qué quiere transmitir? ¿Modernidad? ¿Romper reglas? ¿Cambiar la tradición? ¿Romper el protocolo? Esto último esparemos y deseamos que no sea así", sentencia el dircom de la asociación.

Lo que afortunadamente sí parece desterrada en buena parte es esa imagen que se había extendido de la corbata como un elemento negativo, carca incluso. No hay nada en el universo de la moda como tomar aire para una prenda sometida durante tanto tiempo a una presión popular para que regrese con nuevos bríos, aunque eso conlleve con reciclarse de algún modo para adaptarse a los nuevos tiempos. La corbata, poco a poco, lo está consiguiendo. No en vano, como apunta Javier Aguado, "es un complemento a la vestimenta masculina que le da prestancia y elegancia". Y eso no se lo puede quitar nadie porque lo lleva intrínseco.

La elección más complicada

Solo el tiempo nos aclarará la duda del camino que tomará la evolución de un sector donde el confort y lo deportivo tienen cada vez más peso, pero si hubiera que mojarse con una predicción, lo haríamos porque, en cuanto desaparezca definitivamente ese estigma que ha llevado a un buen número de hombres a prescindir de ella, la corbata alzará el vuelo de nuevo, de forma que conseguirá conservar el espacio que todavía le pertenece de ntro de la moda masculino como ese elemento de distinción para las ocasiones especiales, ya sea una celebración o en los días marcados en rojo en clave laboral. De hecho, como bien recuerda el dircom de la Asociación Española de Protocolo, muchísimas empresas la están recuperando como elemento de merchandising después de desaparecer hace ya bastante tiempo del amplio abanico de productos que las compañías regalan de forma periódica a clientes y socios.

Es el complemento más elegante - Instagram @lucarubinacci

Eso sí, no todas las corbatas son igual de elegantes, ni siquiera el mismo modelo sienta igual a dos hombres distintos. Da igual que estemos en 2020, que lo hagamos en 2045 o que volvamos la vista a 1957: hay unas mínimas nociones básicas que se deben seguir a la hora de escoger corbata con la que rematar un look, ya sea formal o casual, donde este complemento también tiene su pequeño espacio para brillar. "Lo importante es buscar la combinación perfecta de colores con la camisa, chaqueta y el pantalón que vayas a vestir. En caso de que se utilice de modo casual, se debe aplicar el mismo criterio", señala Aguado, a lo que añadimos dos detalles decisivos que se pueden extrapolar a cualquier otra prenda: por un lado, que te sientas cómodo con el diseño que elijas, y por otro lado, que tengas en cuenta tanto las tendencias como a los modelos básicos, sobre todo a estos últimos si no estás acostumbrado a llevarla. ¡Ah! Y que sea tuya, de tu talla, que se nota mucho cuando la corbata es prestada o se ha comprado en una talla inadecuada.