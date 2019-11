Las cuentas de Instagram que demuestran que el estilo Gentleman no ha muerto

Alessandro Squarzi

Alessandro Squarzi - Instagram@AlessandroSquarzi

Este milanés es un rostro habitual en los posados de street style de las semanas de la moda italianas, especialmente el Pitti Uomo de Florencia.

Squarzi posee una línea de sastrería, ‘Fortela’, y sabe a la perfección cómo encontrar el punto justo para que su estilo resulte fresco a la vez que elegante.

Riccardo Pozzoli

Riccardo Pozzoli - Instagram / ©Riccardo Pozzoli

Es una de las mentes más poderosas en el mundo del marketing, y detrás de su visión comercial se encuentra ‘The Blonde Salad’ el blog de la mismísima Chiara Ferragni que fue su pareja durante más de siete años.

Si algo tiene Riccardo Pozzoli es la capacidad de adaptar su vestidor a cada momento y hacer suyo todo tipo de estilos, ya sea con una camisa como con unos pantalones de chándal.

David Gandy

David Gandy - Instagram/ @David Gandy

El modelo inglés que ha protagonizado las campañas más icónicas de Dolce&Gabbana figura entre los mejor vestidos de su tierra, y no es de extrañar.

En su armario no faltan los abrigos de grandes solapas, los trajes a medida y sombreros que le confieren ese aire de Dandy de los años cuarenta que tanto gusta, sin duda deberías empezar a seguirlo hoy mismo.

Manuel Ordovás

Manuel Ordovás - Instagram /@Manuel Ordovás

Su buen ojo para detectar las tendencias novedosas y combinarlas con los grandes clásicos lo convierten en uno de los influencers más importantes en moda masculina de nuestro país, y parece que es cosa de familia, pues su hermana es Paula Ordovás, una de las it girls ‘made in Spain’ por excelencia.

En su feed no faltan los chinos, las americanas de todos los tipos y los jerséis de aires british.

Louis Nicolas-Darbon

Louis Nicolas-Darbon - Instagram / @Louis NicolasDarbon

Se trata de un artista francés afincado en Londres que ha hecho de la moda otra de sus grandes pasiones, basta con echar un vistazo a sus cuidadas fotos para comprobarlo.

En su cuenta, además de elaborados estilismos encontrarás todas las referencias a una vida de lujos y viajes.

Álex Sánchez de Mora

Álex Sánchez de Mora - Instagram @ÁlexSánchezdeMora

No pasa de los treinta, pero eso no quita que no sea un experto en moda.

Este modelo está hecho todo un empresario y se ha creado su propia agencia de representación, y por lo que parece en vista de las fotos de su perfil, la moda de los años 40 y 50 es su referente. Si observas sus estilismos podrás comprobar que existe una blazer diferente para cada día, perfecto para inspirarte.

Matthew Zorpas

Matthew Zorpas - Instagram / @MatthewZorpas

Fundador de ‘The Gentleman Blogger’ hace siete años, es uno de los primeros influencers masculinos al uso y también ha hecho sus pinitos como modelo.

Adicto a las camisas blancas y las pajaritas, a través de su Instagram podrás recorrer el mundo y comprobar cómo adapta su vestidor a las tendencias más punteras de países de todo tipo.

Fernando Ojeda

Fernando Ojeda - ©FernandoOjeda

Otro de los grandes favoritos de nuestro país que sabe al dedillo cómo llevar desde la corbata y camisa más clásicas a una chupa de cuero a lo James Dean sin perder ni un ápice de gracia.

Sus looks te servirán para encontrar el equilibrio perfecto si lo que buscas es dar una nueva vida a los clásicos con un toque muy fresco.

Seongsu Kin

Seongsu Kin - Instaram / @SeongsuKin

Si no sigues a demasiados asiáticos este modelo koreano afincado en Milán se convertirá en tu nuevo favorito.

El motivo no es otro que su capacidad para lucir de una manera natural y con mucho estilo desde las prendas más recias a las combinaciones solo aptas para los más atrevidos, eso sí, siempre sin perder el aire misterioso que le caracteriza.

Mariano di Vaio

Mariano di Vaio - Instagram /@MarianodiVaio

Su cara probablemente te suene, y no es para menos. Lleva vive por y para la moda y, aunque los vaqueros son su imprescindible en el armario, lo cierto es que es especialista en lucir como nadie las tendencias más vintage.

Si necesitas ideas para dar un toque especial a tus looks sin tener que recurrir a grandes estridencias, Di Vaio es la respuesta.

Johannes Huebl

Johannes Huebl - Instagram / @JohannesHuebl

Si eres modelo y además el marido de Olivia Palermo como mínimo tendrás que vestir como un verdadero caballero, y Johannes Huebl se encarga de demostrar a golpe de foto que hasta para ir a por el pan sabe cómo sacar partido a una americana. No lo pierdas de vista.

Babacar N'doye

Babacar N'doye - Intagram / @BabacarNdoye

Es el nuevo niño mimado de la moda y ha desfilado para los grandes como Burberry, Dior, Berluti o Fendi. En su cuenta podrás encontrar desde imágenes en chándal –donde además lo luce con muy buen gusto- a los trajes con claros tintes retro que te harán querer ponerte uno hoy mismo.