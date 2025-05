Carlos Sainz: «Mi sueño es ser campeón del mundo de Fórmula 1, para ello trabajo y entreno cada día»

Carlos Sainz es digno heredero de su padre, no solo por su pasión por la velocidad, aunque en disciplinas diferentes, también por su estilo clásico, e incluso por su buen cabello. El piloto de Fórmula 1, actualmente en el equipo Atlassian Williams Racing, derrochó glamour en la alfombra roja de la inauguración del Festival de cine de Cannes, con un esmoquin clásico. Lejos de querer llamar la atención, algo cada vez más habitual en este tipo de eventos, el madrileño se considera «de la vieja escuela». Sus valores de esfuerzo y superación, su talento, su juego limpio y, por supuesto, su buen cabello han sido claves para que L'Oréal Paris lo haya nombrado embajador mundial de la gama de cuidado capilar Elvive. Con motivo del certamen de cine, hemos podido charlar con el piloto sobre sus trucos de belleza y moda, su padre, y sus sueños.

- Un piloto de Fórmula 1 que se convierte en embajador de una marca de champú resulta curioso…

Siempre me han dicho que tengo un buen pelo, aunque nunca le había prestado atención hasta ahora, puedo decir que es algo natural. Incluso me daba cierta vergüenza cuando me hacían esos comentarios. Pero es un honor y un privilegio poder representar a L'Oréal Paris, sus valores se alinean con los míos personales y los de la Fórmula 1.

- ¿Cómo cuidas tu cabello?

Gracias a esta colaboración me he dado cuenta de lo importante que es cuidar el pelo, y también la piel, para mantenerlos sanos, sobre todo, conformes cumples años. Ahora ya le presto más atención, uso todos los productos de la gama Elvive, cuando puedo. Paso mucho tiempo con casco, sudando mucho, así que lo lavo todos los días. Es cierto que me puedo duchar 2-3 veces al día, pero el pelo solo lo lavo una vez. Los días que estoy más tranquilo, en casa, también aplico después del lavado el acondicionador. Además, voy a la peluquería cada tres meses.

Carlos Sainz en el Festival de Cannes, como portavoz mundial de L'Oréal Paris. CORTESÍA

- Muchos deportistas se arriesgan con su cabello, con cortes extremos o incluso mechas y tintes. ¿Harías algo así?

El que me conoce sabe que mi look es lo más continuado y clásico que puede haber, no me gusta experimentar, el pelo es parte de mi identidad y no me gusta cambiarlo. Yo creo que siempre lo voy a tener igual, a veces un poco mas largo, un poco más corto. La gente me dice que me queda mejor el pelo largo, pero a mí me gusta más corto, sobre todo en verano, porque es más fresco y cómodo.

- ¿Te preocupa la caída del cabello?

Más que la caída, que cree que tengo una buena genética, mi abuelo materno tenía buen pelo, con lo cual confío en ello, me preocupan más las canas. Es algo que me va a ir llegando, de hecho me veo ya alguna, y no sé cómo lo voy a afrontar. Es un proceso natural, y creo que no las voy a tapar, que salgan y vayan con mi edad.

- Los pilotos de Fórmula 1 tienen cada vez más estilo. ¿A qué crees que se debe este cambio?

Cada vez estamos más expuestos mediáticamente, cada vez son más las marcas que nos apoyan, nos siguen por todo el mundo, y eso te abre oportunidades para intentar destacar. Cada vez vamos a más galas, alfombras rojas y cada uno intenta diferenciarse con la moda y el estilo. Yo creo que siempre voy a llevar el mismo estilo, soy un hombre que me considero muy clásico, de la vieja escuela, y es algo que no me avergüenza decirlo. Cada vez veo a más gente intentando destacar con su estilo, y yo me fijo más en el hombre de siempre, el del traje y el esmoquin. Es parte del ADN del hombre, y es algo que me gusta e intento mantenerlo en mi vida.

- ¿Es tu padre tu principal fuente de inspiración en tu carrera y en tu vida?

Seguro, mi padre ha sido fuente de inspiración y mi mentor, me ha ayudado desde pequeño a saber qué actitud debo tener para destacar en algo. Aunque vengamos de diferentes disciplinas, la actitud de campeón tiene que ser ejemplar, basada en el esfuerzo, el no rendirse nunca, en la atención al detalle… y eso es algo que él me ha enseñado. Gracias a él estoy donde estoy.

- ¿Cuál es tu sueño incumplido?

Mi principal sueño es ser campeón mundial de Fórmula 1. Tengo la suerte de ser uno entre un millón de los que ha llegado a la Fórmula 1, uno entre un billón que ha ganado una carrera de Fórmula 1, uno entre un trillón que ha sido piloto de Ferrari y ha ganado carreras de Fórmula 1, ahora me queda, uno entre un cuatrillón, que es ser campeón del mundo de Fórmula 1. Es mi objetivo, por el que trabajo cada día, entreno todos los días, para encontrar equipo y capacidad para ser campeón de Fórmula 1 algún día.

Ver comentarios (0) Reportar un error