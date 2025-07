Neceser de verano para el hombre: de la protección solar al perfume

Vacaciones, escapadas de fines de semana, días de piscina o playa… En verano son más habituales los viajes, y algo imprescindible en la maleta es el neceser. Ya sea a base de minitallas o de envases 'full-size', hay ciertos productos que no podemos olvidar, no solo para estar más guapos, también para conservar la salud de la piel o del cabello. En estos meses, hay factores como el sol, el cloro de la piscina, la sal del mar, el calor, el aire acondicionado… que pueden pasarnos factura, en forma de quemaduras, deshidratación o irritaciones. ¿Cuáles son los imprescindibles? Dependerá de lo que estés dispuesto a invertir en tu cuidado, pero hay básicos como los productos de higiene (gel, champú, desodorante) y algunos de belleza (protector solar, afeitadora, crema hidratante…) que deben tener un hueco en tu neceser.

La piel sufre mucho con el sol: desde quemaduras a envejecimiento prematuro Un protector solar

Protector corporal Isdin Fusion Gel Sport SPF 50 (25,55 euros, 100 ml). DR

El 40% de los españoles sigue percibiendo la piel morena como belleza o salud, sin embargo, los dermatólogos no se cansan de repetir que cualquier bronceado supone un daño en la piel. La dermatóloga Paloma Borregón, advertía durante la presentación de las novedades en solares de Isdin, que «la piel tiene memoria, e incluso los fototipos más altos pueden sufrir melanoma. Por eso, yo siempre digo, si solo te pones una crema, que sea el protector solar. El sol emite diversas radiaciones, los UVB son los responsables de las quemaduras y el daño solar, los UVA no queman, pero provocan fotoenvejecimiento y cáncer de piel, los infarrojos producen radicales libres y envejecimiento, y la luz azul es responsable del envejecimiento cutáneo».

En verano estamos mucho más expuestos al sol, por eso el producto imprescindible es el protector solar. Lo más recomendable es elegir un producto para el cuerpo, y otro para el rostro. Para proteger el cuerpo se suelen usar cremas o espráis, mientras que para el rostro, es preferible elegir un fotoprotector que se adecúe al tipo de piel, en crema o incluso en stick. Esencial usar un producto con SPF 30, 50 o 50 plus, según el fototipo, y de amplio espectro (que proteja de todas las radiaciones).

Es importante lavar el pelo a diario Un champú

Champú revitalizante anticaída Revita Extra Strength de DS Labs (28,70 euros). DR

El pelo sufre también mucho en verano por los rayos solares, la sal del mar, el cloro de la piscina, el calor… La dermatóloga Carolina López, especialista en tricología y medicina capilar de DEMYA equipo Bonjanini, recomienda, además de proteger el cabello con productos específicos (existen los protectores solares capilares, además de que puedes usar gorras, sombreros y pañuelos), «enjuagar bien el pelo con agua dulce tras cada baño en la piscina o en el mar».

Y en cuanto puedas, deberás lavar tu cabello con un champú suave, y adecuado a tus necesidades. Además, si tienes melena, conviene que uses productos para hidratarlo como la mascarilla, y otros que te ayuden a desenredarlo como los acondicionadores sin aclarado, los sérums o aceites.

Lo necesitas para eliminar los restos de los filtros de la protección solar Un limpiador facial

Limpiador facial Is Clinical Cleansing Complex (54 euros), DR

La limpieza del rostro es uno de los pasos de la rutina de belleza más importantes, solo una piel limpia podrá absorber bien todos los productos que apliques a continuación. Y lavarse la cara solo con agua no es suficiente. La doctora Ana Molina, dermatóloga del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica (GEDET) y divulgadora científica, lo explica así: «¿Yo pongo el ejemplo de los platos. ¿Los lavarías solo con agua? No, porque la grasa y la suciedad quedarían adheridas. Pues lo mismo en la piel: por sí sola no elimina de forma eficaz el sebo, los residuos de maquillaje, los contaminantes ambientales ni el protector solar». Como el protector solar será tu aliado este verano, tampoco debes olvidar un buen limpiador facial, que sea suave y respetuoso con la barrera cutánea.

En verano la piel se reseca mucho por el sol, el calor, el aire acondicionado... Una crema hidratante para el rostro

Crema hidratante facial gh Función Barrera Fórmula Plus (69,90 euros, 80 ml). DR

En verano se dan diversas circunstancias que provocan la deshidratación de la piel: las altas temperaturas, la exposición solar, el aire acondicionado, los baños en la piscina o el mar… Beber agua es necesario, pero no es suficiente para mantener la piel hidratada. Así lo asegura la farmacéutica Gema Herrerías, experta en dermofarmacia, en su nuevo libro 'Código Piel': «aunque muchas veces se piensa que beber más agua, mejora directamente la hidratación de la piel, no hay evidencia científica que lo confirme». Y por ello, es necesario hidratar la piel con cremas que refuercen la función barrera y que incluyan, tanto activos hidratantes (ácido hialurónico), como otros oclusivos (manteca de karité o aceites), que eviten la pérdida de la humedad.

El cuerpo también necesita mimos Un aftersun o loción corporal hidratante y reparadora

Aftersun Hydra Calmping Cream de Juliette Armand (45 euros, 200 ml). DR

La piel del cuerpo también necesita hidratación, y sobre todo, reparación, después de un día de playa o de piscina. Tras la ducha, conviene aplicar una loción corporal hidratante, o un aftersun. Estos productos están especialmente formulados para calmar, hidratar en profundidad y prevenir la descamación, regenerar e incluso también ayudan a prolongar el tono bronceado.

Tu aliada si no quieres dejarte la barba Una afeitadora

Afeitadora con inteligencia artificial Philips i9000 Prestige Ultra (599,99 euros). DR

En el neceser de verano tampoco puede faltar tu afeitadora, salvo que decidas dejarte barba en verano. Es cierto que muchos hombres se relajan en estos meses, y prefieren darle un descanso a su piel. La barba puede tener algunos beneficios, por ejemplo, protege de los rayos solares. Pero, también tiene inconvenientes: da calor, puede irritar la piel, ya que si es espesa, provoca sudor facial, e incluso pueden salir granitos. Sin olvidar que si te dejas barba, deberás añadir algún producto más a tu neceser (como un sérum específico y un limpiador).

Para conseguir el 'wet look', el peinado del verano Un producto de peinado

Crema moldeadora de Moroccanoil (30,99 euros, en Druni) DR

En verano, salvo que optes por el pelo rapado, que resulta, sin duda, muy cómodo, el 'wet look' o peinado con efecto mojado, se presenta como la mejor opción. Además de estiloso, este peinado ayuda a controlar el encrespamiento, mantener en su sitio el flequillo o esos pelos rebeldes que siempre molestan. Basta con aplicar un gel o gomina sobre el pelo mojado y peinarlo hacia atrás, o con una raya si se prefiere.

Para mitigar las arrugas, las ojeras y las bolsas Un contorno de ojos

Contorno de ojos Biotherm Homme Force Supreme Eye Serum (32,70 euros, 15 ml en Druni). DR

También puedes añadir al neceser un contorno de ojos, porque esa zona suele sufrir mucho en verano. Es esencial que uses gafas de sol para protegerla, pero, además, si aplicas una crema específica mantendrás la hidratación, y de paso, podrás prevenir su envejecimiento, y mejorar tanto las ojeras, como las bolsas. Rosa Roselló, directora de formación de Druni, explica por qué este gesto puede marcar la diferencia, sobre todo si superas los 30 años. «La piel del contorno de los ojos es cinco veces más fina que la del resto del rostro, tiene menos colágeno, menos glándulas sebáceas y menos tejido graso. Todo eso la convierte en una zona extremadamente frágil y vulnerable a los signos del envejecimiento. En esta época del año, la piel del contorno de ojos necesita un extra de hidratación y protección. El calor y la exposición solar aceleran la degradación del colágeno y favorecen la aparición de arrugas. Además, muchas personas sudan más o usan productos solares faciales no adaptados al contorno, lo que puede irritar esta zona tan delicada».

El toque final 'beauty' a tu look Un perfume para oler bien

Perfume Eros Energy EDP de Versace (132 euros, 100 ml). DR

El perfume es el arma de seducción masculina por excelencia y en verano tampoco puede faltar en el neceser. En estos meses, es preferible optar por aromas frescos, aunque se trata de una elección muy personal y todo tiene cabida, siempre que lo uses bien, aplicando la cantidad justa. Para sacarle el máximo partido a tu fragancia, úsalo después de la ducha (mejor si, además, hidratas la piel), sobre las zonas de pulso (muñecas, detrás de las orejas, rodillas, codos…) y no frotes.

Más temas:

Verano

Belleza

Piel

Cuerpo

Perfumes

Cremas

Reportar un error