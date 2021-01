Cómo lograr una sonrisa seductora aunque lleves mascarilla

Si hace un año nos hubiesen dicho que no nos separaríamos de la mascarilla probablemente pensásemos que se trataba de un mal sueño, pero lejos de desesperarnos, hemos aprendido a incorporarla en nuestro día a día e incluso hacer de ella un accesorio más para completar el look. En lo que a belleza y cosmética se refiere, como consecuencia de su uso han caído las ventas de los productos centrados a tratar esta parte del rostro, un gran error teniendo en cuenta que la boca es una de las zonas que visualmente más atención atraen, independientemente de si está cubierta o no.

Aunque la mirada ha ganado protagonismo, no hay que dejar de lado el cuidado del tercio inferior, desde la dentadura a los labios, la piel e incluso la mandíbula. Zonas cuyo tratamiento resulta crucial además de para sentirnos más guapos, vernos más rejuvenecidos.

El tercio inferior gana protagonismo - © Instagram: @andresvelencoso

Visitas regulares al dermatólogo

En relación con cuáles son los más demandados en tiempos de Covid-19, las Dras. Amparo Sevila y María G. Baldoví de Derclinic nos hablan de los puntos clave de la medicina estética masculina. “Este 2020 nos ha traído rutinas nuevas que nos hacen esforzarnos para mantener sana nuestra piel. El uso de la mascarilla como medida preventiva está aumentando los casos de acné localizado debajo de la misma, es decir, peribucal, mejillas, mentón y mandíbulas. Popularmente, se le conoce como 'maskne' por estar relacionado con el uso de la mascarilla higiénica”, comienzan diciendo y nos cuentan que han observado un aumento de la incidencia de un tipo de dermatitis conocida como perioral que, típicamente, se caracteriza por la presencia de “pequeños granitos de pus” o minipústulas alrededor de la boca y la nariz.

Los factores a los que aluden se centran especialmente en el estrés, en mayor o menor grado, por la nueva situación que estamos viviendo, sumado a un ambiente húmedo en esta zona de la cara que favorece la proliferación de los microorganismos involucrados en el acné. “La ausencia de sol o de luz por el uso de la mascarilla, se suma a lo anterior, junto con la fricción mecánica por el roce continuo de algunas mascarillas sobre la piel. De hecho, característicamente, la frente suele tener un menor grado de gravedad de acné que el resto de la cara, dato que habitualmente, no suele ocurrir en un cuadro “normal” de acné”, añaden.

Proliferan los tratamientos de ortodoncia invisible - © Instagram: @davidgandy_official

Por ello, aconsejan acudir a un dermatólogo para tratar esta patología de manera personalizada ya que el uso de la mascarilla va para largo. “Además, debemos tener en cuenta que el acné puede dejar cicatrices en algunos pacientes, y el tratamiento de las mismas se ha de realizar de forma precoz porque es la mejor manera de obtener los mejores resultados”, cuentan y destacan la importancia de establecer rutinas de limpieza dos veces al día junto con las cremas o emulsiones que nos haya aconsejado nuestro dermatólogo en función de nuestro tipo de piel y edad.

La medicina estética masculina, cada vez más demandada

Del mismo modo nos informan de que uno de los tratamientos que más nos piden en Derclinic desde el confinamiento es el rejuvenecimiento facial. Por un lado, para mejorar lo que deja ver la mascarilla, es decir, la mirada, y, por otro, aprovechar estos meses para realizar tratamientos del tercio inferior (labios, código de barras…) cuyos efectos “post recuperación” va a poder disimular la mascarilla.

“Desde Derclinic, aconsejamos no sólo el rejuvenecimiento sino el ‘PREjuvenecimiento’ que es una mezcla entre embellecer, corregir y prevenir. Hay otros tratamientos que también ayudan a este rejuvenecimiento como puede ser el DermaRoller (también conocido como Microneedling) y que gracias a la escasez de efectos secundarios es muy aconsejable para los hombres”. Este tratamiento estimula la producción de colágeno y fibras elásticas que ayudan a combatir la flaccidez de la piel al mismo tiempo que mejora las arrugas. Además, es perfecto para disminuir los poros dilatados, mejorar cicatrices o aclarar manchas de la piel.

No hay que olvidar la dentadura

Los dientes son los otros protagonistas detrás de la mascarilla, y precisamente debido a su uso muchos se han animado a realizar un tratamiento de corrección de sonrisa, según el doctor Diego Peydro, odontólogo y especializado en ortodoncia invisible, de la clínica Peydro Herrero en Valencia. “En los últimos meses hemos visto un aumento de la preocupación de la gente por cuidarse, mejorar en salud y calidad de vida y esto hace que aumente el número de personas que buscan tratamiento de ortodoncia y otros multidisciplinares como los implantes o tratamientos de encías.

Presta atención a tus labios y barba - © Instagram: @marianodivaio

La ortodoncia invisible es otra de las alternativas más elegidas, resultando además menos dolorosa y permitiendo hacer una previsión precisa de lo que puede suceder durante el tratamiento, gracias al programa que lo dirige. “Frente a los brackets esta técnica destaca porque resulta más estética y cómoda, además 'en manos expertas, es más eficaz que los brackets pero hay algo que quisiera recalcar: lo que hace que sea efectivo o que no lo sea es el ortodoncista. Por eso es tan importante ponerse en manos de un profesional con mucha experiencia en este campo'' matiza Peydro.

La limpieza resulta clave

Por otro lado, el Consejo General de Dentistas de España nos da una serie de pautas y aconseja lavarse muy bien las manos con agua y jabón antes de tocar el cepillo. También hay que cepillarse por lo menos dos veces al día durante dos minutos, aunque lo ideal es hacerlo después de cada comida y enjuagarlo después de cada uso para eliminar restos de pasta y alimentos porque puede ser una fuente de bacterias, virus y hongos, por lo que debemos mantenerlo siempre limpio y dejarlo secar siempre bien y lavarse otra vez al terminar las manos con agua y jabón.

No descuidar la hidratación

Los labios son otro de los grandes perjudicados durante este periodo, pues el contacto continuado con la mascarilla sumado a las bajas temperaturas es el responsable de que se vean secos, agrietados y apagados. Lo más recomendable sería aplicar un exfoliante en la zona una vez a la semana para eliminar las células muertas y mejorar la circulación y todas las noches extender un bálsamo hidratante rico en ácido hialurónico que ayuda a que se retenga una mayor cantidad de agua y por lo tanto se vea más hidratada.